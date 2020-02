ବିପଦରେ 'ମହା' ସରକାର ! ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ସ୍ୱର ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବିପଦରେ 'ମହା' ସରକାର ! ଶିବସେନାକୁ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି ନୁହେଁ, ସହଯୋଗୀ ଦଳ ହିଁ ଘେରୁଛନ୍ତି । ସିଏଏ ଓ ଏନଆରପି ନେଇ ଶିବସେନାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲା କଂଗ୍ରେସ । ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମନୀଷ ତିୱାରୀଙ୍କ ଏକ ଟ୍ୱିଟ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆହୁରି ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି । ସିଏଏ, ଏନପିଆର ଓ ଏନଆରସି କିପରି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି, ତାହା ବୁଝାଇବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ମନୀଷ ତିୱାରୀ ।

ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ସାଂସଦ ମନୀଷ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଥରେ ଏନପିଆର ଲାଗୁ ହୋଇଗଲା, ତେବେ ଏନଆରସିକୁ କେହି ଆଉ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ । ଏନପିଆର ଏହାର ଆଧାର ଭାବରେ କାମ କରିବ । ସେହିପରି ସିଏଏକୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି । ନାଗରିକତା ଆଇନ ଧର୍ମ ଆଧାରରେ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏହି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା । ଆଗକୁ 'ମହା' ସରକାର ଯେ ବଡ଼ ବିପଦର ସାମ୍ନା କରିପାରେ, ମନୀଷ ତିୱାରୀଙ୍କ ଏହି ଟ୍ୱିଟ ଏଭଳି କିଛି ଆଭାସ ହେଲାଣି ।

CM Maharashtra @UddhavThackarey requires a briefing on Citizenship Amendment Rules -2003 to understand how NPR is basis of NRC. Once you do NPR you can not stop NRC.On CAA-needs to be reacquainted with design of Indian Constitution that religion can not be basis of Citizenship.

— Manish Tewari (@ManishTewari) February 22, 2020