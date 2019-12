Delhi fire: ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୪୩କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୋଦି

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଜଧାନୀ ପାଇଁ ଅଶୁଭ ପାଲଟିଛି ରବିବାର ସକାଳ । ଛୁଟି ଦିନର ସକାଳରେ ଯେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିବ, କେହି ବି ଭାବି ନଥିବେ । ଛାତିଥରା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ । ରାଣୀ ଝାନସୀ ରୋଡରେ ଥିବା ଅନାଜ ମଣ୍ଡିରେ ନିଆଁ ଲାଗି ୪୩ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୨୦ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଟ୍ୱିଟକରି ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ।

ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡକୁ ଭୀଷଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଏହାସହ ଆହତଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ।

The fire in Delhi’s Anaj Mandi on Rani Jhansi Road is extremely horrific. My thoughts are with those who lost their loved ones. Wishing the injured a quick recovery. Authorities are providing all possible assistance at the site of the tragedy.

— Narendra Modi (@narendramodi) December 8, 2019