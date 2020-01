ଗମ୍ଭୀର ସ୍ଥିତ ଦେଖି ବିମାନ ଉଡ଼ାଇବାକୁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲାଣି ବିଶ୍ୱ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନର ମିସାଇଲ ମାଡ଼ ପରେ ଆହୁରି ସଜାଗ ହେଲା ଆମେରିକା । ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ଇରାନ କେତେବେଳେ କ'ଣ ବି କରିପାରେ । ତେଣୁ ଇରାନ ଓ ଇରାକ ଆକାଶ ସୀମାରେ ବିମାନ ନ ଚଳାଇବାକୁ ନିଜ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବିମାନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ କହିଛି । ଆମେରିକାର ଫେଡରାଲ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଗଲ୍ଫ ଅଫ ଓମାନ ଓ ଇରାନ ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତ ଆଗତୁରା ସତର୍କ ହୋଇଛି । ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ । ଇରାକ କିମ୍ବା ଇରାନ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ନଯିବା ପାଇଁ ସତର୍କ କରିଦିଆଯାଇଛି ।

Directorate General of Civil Aviation: We had held meetings with the concerned Airlines and have sensitized them to remain vigilant and take all precautions https://t.co/8g91GFYBI8

ସେହିପରି ଇରାକରେ ରହୁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କହିଛି ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ । ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଥିବାରୁ ଏଣେତେଣେ ଭ୍ରମଣ ନ କରିବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଇରାକ୍ ରାଜଧାନୀ ବାଗଦାଦରେ ଭାରତୀୟ ଦୂତବାସ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଦୂତବାସ ସହ ଭାରତୀୟମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ବିମାନ ସେବା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛନ୍ତି । ଇରାକ୍, ଇରାନ ଏବଂ ଗଲ୍ପ ଦେଶର ଆକାଶରେ ଉଡ଼ାଣ ବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏପରିକି ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଏହି ସବୁ ଆକାଶ ପଥରେ ବିମାନ ନ ନେବାକୁ ସତର୍କ କରାଯାଇଛି ।

ସେହିପରି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଇରାନ ଆକାଶରେ ବିମାନ ଚଳାଇବାକୁ ଉଚିତ ମଣିନାହାଁନ୍ତି । ପୁରା ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିବା ସଙ୍ଗାପୁର କହିଛି ।

Singapore Airlines: In view of the latest developments in the region, all our flights in and out of Europe will not be flying over the Iranian airspace. We will continue to monitor the situation closely pic.twitter.com/WpOc7Amuat

— ANI (@ANI) January 8, 2020