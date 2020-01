ନିର୍ଭୟା ମାମଲା: ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲଙ୍କୁ ପାଠ ପଢାଇଲେ ଆଶା ଦେବୀ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାଗିଗଲେ ଆଶା ଦେବୀ । ଇଏ ସେହି ଆଶା ଦେବୀ, ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ୭ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଝିଅ ନିର୍ଭୟାକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ ଲଢି ଆସୁଛନ୍ତି । ତାଙ୍କର ଏହି ଲଢେଇ କେବଳ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନୁହେଁ, ଦେଶର ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଏବେ ଜୋରଦାର । ଦୈନିକ ଏ କୋର୍ଟରୁ ସେ କୋର୍ଟ ଧାଉଁଛନ୍ତି । ତେବେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ବେଶ ଉତକ୍ଷୀପ୍ତ, ରାଗ ଜରଜର ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ତାଙ୍କର ଏହି ରୋଷର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଇନ୍ଦିରା ଜୟସିଂ ।

କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଇନ୍ଦିରା ଜୟସିଂ ଆଜି ଆଶା ଦେବୀଙ୍କୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ କ୍ଷମା କରିଦେବାକୁ କହିଥିଲେ । ଟ୍ୱିଟରମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ଦିରା କହିଥିଲେ କି ମୁଁ ଆପଣ(ଆଶା ଦେବୀ)ଙ୍କ କଷ୍ଟକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି । ଆପଣଙ୍କ ସଂଘର୍ଷକୁ ବୁଝି ପାରୁଛି । ଏଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି । ମାତ୍ର ମୁଁ ଫାଶୀକୁ ବିରୋଧ କରୁଛି ।

ଇନ୍ଦିରା ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ । ସେ କହିଥିଲେ କି ସୋନିଆ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲେ । ନିର୍ଭୟାଙ୍କ ମା ଆଶାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ କ୍ଷମା କରିଦେବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ ।

While I fully identify with the pain of Asha Devi I urge her to follow the example of Sonia Gandhi who forgave Nalini and said she didn’t not want the death penalty for her . We are with you but against death penalty. https://t.co/VkWNIbiaJp

— Indira Jaising (@IJaising) January 17, 2020