ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଲା ପିଆଜ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପିଆଜ ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର କିଲୋ ପିଛା ଦର ରହିଛି ୮୦ରୁ ୯୦ ଟଙ୍କା । ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଉଭେଇ ଯାଇଥିବା ଏହି ପରିବା ହୋଟେଲକୁ ଫେରିଛି । ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ମୂଳାରେ କାମ ଚଳାଇ ଦେଉଥିଲେ ଅନେକ ହୋଟେଲ ।

ଦର କମିଲା, ପିଆଜ ଫେରିଲା । ପିଆଜ ଦର କିଲୋ ପିଛା ୧୫୦ରୁ ୧୬୦ ହୋଇଯିବା ପରେ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା । ପିଆଜ ବଦଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମୂଳା ପରଷା ଯାଉଥିଲା । ଭୋଜନ ବେଳେ କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଖାଇବା ଅନେକଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ । ହେଲେ ଡବଲ ସେଞ୍ଚୁରି ଦରରେ ପିଆଜ କିଣି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କିଏ ବା ପରଷିବ । ସେଇଥିପାଇଁ ତ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ପିଆଜ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ପିଆଜ ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି । ହୋଟେଲକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରିଛି ଅତି ଦରକାରୀ ପିଆଜ ।

କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲରେ କିଛିଦିନ ହେଲା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପିଆଜ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁନଥିଲା । କାହିଁକି ନା ପିଆଜ ଦର କିଲୋ ପିଛା ୧୫୦ରୁ ୧୬୦ ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା । ମାତ୍ର ଏବେ ଏହି ଦର ୮୦ରୁ ୯୦ ଟଙ୍କାକୁ ଖସିଛି । ଅବଶ୍ୟ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଦର ମଧ୍ୟ ଢେର ଅଧିକ । ମାତ୍ର ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଦରରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି । ପୁଣିଥରେ ହୋଟେଲ ଗୁଡିକରେ ଗ୍ରହକଙ୍କୁ ପିଆଜ ପରଷା ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।

Karnataka: Due to recent downfall in the prices of onions in Bengaluru, some hotels & restaurants have increased its usage. V Kamat, Treasurer of Bangalore Hoteliers Association says, "Onions have come down to ₹80-90 from ₹150-160. So, some hotels have again started using it". pic.twitter.com/2H0VprZ23S

— ANI (@ANI) December 12, 2019