IND vs BAN: ପାଦ ଦେଉ ଦେଉ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବାଂଲାଦେଶର ଏହି ଖେଳାଳି

IND vs BAN: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଘରୋଇ ବାଂଲାଦେଶ (Bangladesh) ବିରୋଧରେ ଚଟ୍ଟୋଗ୍ରାମରେ ଭାରତ (India) ବାଂଲାଦେଶ (Bangladesh) ତାର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳ ଜାରି ରଖିଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟର (First Test) ଆଜି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଦିନ। ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସୁଦ୍ଧା ଖେଳ ବେଶ ରୋମାଞ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଘରୋଇ ବାଂଲାଦେଶ (Bangladesh) ପାଇଁ ଏକ ବିଶାଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଭାରତ (India) ବିପକ୍ଷରେ ବାଂଲାଦେଶର (Bangladesh) ସ୍ଥିତି ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଯୁବ ତାରକା ଜାକିର ହାସନଙ୍କ (Jakir Hasan) ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ (First Test Match) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ହାସନ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଆସିଥିବା ଜାକିର ହାସନ ୧୨ଟି ଚୌକା ଓ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ ୨୧୯ ବଲରେ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

ଜାକିର ହାସନ ୨୦୧୮ରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀ ଟି୨୦ରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ସେହି ମ୍ୟାଚରେ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ, ସେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ପୁଞ୍ଜି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିନଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ କିଛି ଏକ ପ୍ରକାର ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୪୫ ବଲରେ ୨୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସିରାଜ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ କରି ପାଭିଲିଅନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସମାନ ଗୀତରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ।

୨୪ ବର୍ଷୀୟ ଜାକିର ମ୍ୟାଚର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ସାଣ୍ଟୋଙ୍କ ସହ ଖୋଲିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ। ସେ ଚତୁର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ସାଣ୍ଟୋଙ୍କ ସହ ୧୨୪ ରନର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ସାଣ୍ଟୋଙ୍କ ଆଉଟ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ରହି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସହିତ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ସେ ବାଂଲାଦେଶର ଚତୁର୍ଥ କ୍ରିକେଟର ଯିଏକି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅମିନୁଲ ଇସଲାମ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ପଦାର୍ପଣ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ମହମ୍ମଦ ଆଶ୍ରାଫୁଲ ଏବଂ ଅବଦୁଲ ହାସନ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହାପୂର୍ବରୁ ଜାକିର ହାସନ ବାଂଲାଦେଶ ଏ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଚାରି ଦିନିଆ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟେଷ୍ଟରେ ୧୭୩ ରନର ଇନିଂସ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ସେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସେ ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ।

