ଗାଙ୍ଗୁଲି ଗଲା ପରେ BCCIରେ ବଡ଼ ସଂସ୍କାର, ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସମାନ ଅଧିକାର

BCCI pay equity policy, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (ବିସିସିଆଇ) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। ବିସିସିଆଇ pay equity policy ଲାଗୁ କରିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ପାଉଣାରେ ସମାନତା ଅଧିକାର ମିଳିଛି। ବିସିସିଆଇ ମୁଖ୍ୟ ପଦରୁ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ତଥା ନୂଆ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ ପରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କାର ଆସିଛି। ଗୁରୁବାର ଟ୍ୱିଟ କରି ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏଣିକି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ସମାନ ହେବ। ମହିଳା କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହ ସମାନ କରିବା ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଜୟ ଶାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ବରିଷ୍ଠ ମହିଳା କ୍ରିକେଟରମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଭଳି ସମାନ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି ପାଇବେ। ବିସିସିଆଇର pay equity policyକୁ ଖୁବ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଉଛି। ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଗଲାପରେ ଏହି ସଂସ୍କାର ଆସିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ଉଠୁଛି। ଯଦି ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ସମାନ, ତେବେ ବିସିସିଆଇ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପଲିସି କାହିଁକି ଲାଗୁ କରିନଥିଲା ବୋଲି କ୍ରିଡାପ୍ରେମିମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।

BCCI announces the implementation of pay equity policy for contracted Indian women cricketers. The match fee for both Men and Women Cricketers will be the same. pic.twitter.com/XlAHnzZAdK

