Cricketer Death: ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା, ହୃଦଘାତରେ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନିଧନ

Cricketer Heart Attack: କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆ ସହ ଜଡିତ ଏକ ଖରାପ ଖବର ରବିବାର ଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ODI ସିରିଜ୍ (India vs Australia ODI Series) ଖେଳୁଛି । ଗତକାଲି ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସିରିଜ (India vs Australia ODI Series) ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs AUS 2nd ODI) ଖେଳାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ରାଜକୋଟରେ ହୃଦଘାତ (Heart Attack) ପରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏହା ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ଯେ ଗତ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଅଷ୍ଟମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ରବିବାର ଦିନ ଗୁଜୁରାଟର ରାଜକୋଟରୁ ଏକ ଖରାପ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ହୃଦଘାତରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ (Cricketer Death) ଘଟିଛି ।

ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ବୟସ ୪୫ ବର୍ଷ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ସେ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ । ତା’ପରେ ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ । ତରବରିଆ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି କି, ଗୁଜୁରାଟରେ ଗତ ୪୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତ ଯୋଗୁଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପଡ଼ିଆରେ ଏହା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ମୃତ୍ୟୁ (Cricketer Death) ।

ସୂଚନାନୁସାରେ, ମୟୂର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ତଳେ ବସି ସେଠାରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ । ରାଜକୋଟରେ ଥିବା ରେସ୍ କୋର୍ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମଇଦାନରେ ମୟୂର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିଲେ । ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସେ ନର୍ଭସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ । ହଠାତ୍ ପଡ଼ିଆରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା । ତରବରିଆ ଭାବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଡକାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ହୋଇପାରି ନାହିଁ ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ-ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ଘାତକ ଖେଳାଳି ହଠାତ୍ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଏବେ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଖେଳୁଥିବାର ଆସିବେ ନଜର

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ-ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଥରିବ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ, ନାମ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସ୍ମିଥ୍!

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ-ଲୋକପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ DJ Azexଙ୍କ ନିଧନ, ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ମୃତ୍ୟୁ

ମୟୂରଙ୍କ ପରିବାର ଏହି ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲା । ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୟୂର ହିଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ । ସେ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ଦୋକାନ ଚଳାଉଥିଲେ । ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୟୂର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା ଓ ସେ ନିଶା କରୁ ନଥିଲେ । ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ବିଗତ ଦିନରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଜଣେ ଜିଏସଟି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା । ବୋଲିଂ ବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହୋଇ ହଠାତ୍ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ । ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ମୃତ୍ୟୁ (Cricketer Death) ମଧ୍ୟ ହୃଦଘାତ (Heart Attack) ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ ।