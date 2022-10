FIFA Women’s World Cup 2023: ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ନଅ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟିକଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ, ଏଥର ଭାଙ୍ଗିବ ୪ଟି ରେକର୍ଡ

FIFA Women’s World Cup 2023, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱରେ ଫୁଟବଲ ଫିବର ଚାଲିଛି। ଏବେ ୧୭ ବର୍ଷରୁ କମ ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ ଚାଲିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ କାତାରରେ ଫିଫା ପୁରୁଷ ବିଶ୍ୱକପ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରେ ସିନିୟର ମହିଳା ଫୁଟବଲ ବିଶ୍ୱକପ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୨୦୨୩ ଜୁଲାଇରେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଥିବା ବେଳେ ଏଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଟିକଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥର ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପରେ ଚାରୋଟି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଫୁଟବଲ ପ୍ରେମୀମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି।

ଫିଫା ଦ୍ୱାରା ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ମହିଳା ଫୁଟବଲ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଏବଂ ସମୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଥର ଫିଫା, ଆମେରିକାର ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି। ଜୁଲାଇ ୨୨ରେ ଭିଏତନାମ ବିପକ୍ଷରେ ୟୁଏସ୍ ମହିଳା ଜାତୀୟ ଦଳ ଉଦଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ଦିନ ଗୋଟାଏରୁ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ ଜୁଲାଇ ୨୧ ରାତି ୮ଟା ରହିବ। ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା ୨୦୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ନେଦରଲାଣ୍ଡ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୨-୦ରେ ଜିତିଥିଲା। FIFA Women’s World Cup 2023କୁ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦ରେ ସିଡନୀରେ ରାତି ୮ଟା ସମୟରେ ଖେଳାଯିବ।

ଫିଫାର ମୁଖ୍ୟ ମହିଳା ଫୁଟବଲ ଅଧିକାରୀ, ସରାଇ ବରେମାନ କହିଛନ୍ତି, "ଫିଫା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୩ ଏକ ବଡ ଇଭେଣ୍ଟ। ଏହାର ଡ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ମହିଳା ଫୁଟବଲର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ବିକାଶକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ଫିଫା ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ନୂଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ଏବଂ ମହିଳା ଖେଳ ବଢ଼ାଇବାରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଆମେ EBU ସହିତ କାମ କରିବା ଏବଂ ମହିଳା ଫୁଟବଲକୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ।" ଅନ୍ୟପଟେ ବୁଧବାର ଠାରୁ FIFA Women’s World Cup 2023 ପାଇଁ ଟିକଟ ବିକ୍ରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଟିକଟର ମୂଲ୍ୟ ୨୦ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ/ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଡଲାର ରଖାଯାଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପଇଁ ଏହା ୧୦ ଡଲାର ରହିଛି। ଭିସାଧାରୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯିବ।

FIFA Women’s World Cup ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ୨୦ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୩ରେ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମାକି ମାକୁରାଉର ଇଡେନ ପାର୍କରେ ଉଦଘାଟନ ହେବ। ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ରେ ସିଡନୀର ଗାଡିଗାଲ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ୩୨ଟି ଟିମ୍ ୬୪ଟି ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବେ। ବିଶ୍ୱକପର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ୨୮ଟି ୟୁରୋପିୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାକୁ ମାଗଣାରେ ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଟିଭି, ରେଡିଓ ଓ ଡିଜିଟାଲୱ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି।

FIFA Women’s World Cupରେ ପ୍ରଥମ:-

ଫିଫା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦୁଇଟି ଦେଶ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମିଳିତ ଭାବେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।

ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ ଏବଂ ଏସିଆ-ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଫିଫା ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ।

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ FIFA Women’s World Cupରେ ୩୨ଟି ଦଳ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି।

ପ୍ରଥମ ଥର ନଅଟି ସହରର ୧୦ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବିଶ୍ୱକପ ମ୍ୟାଚ ଖେଳାଯିବ।

FIFA Women's World Cup fixtures

Group A playoff path: Cameroon, Portugal, Thailand

Group B playoff path: Chile, Haiti, Senegal

Group C playoff path: Chinese Taipei, Panama, Papua New Guinea, Paraguay

(Playoff ties to be played in February)

GROUP STAGE

Thursday, July 20

Group A: New Zealand vs. Norway - (Eden Park, Auckland)

Group B: Australia vs. Republic of Ireland - (Sydney Football Stadium)

BRACKET - ROUND OF 16

Friday, Aug. 5

49 - Winners of Group A vs. Runners-up of Group C - (Eden Park, Auckland)

50 - Winners of Group C vs. Runners-up of Group A - (Wellington Regional)

BRACKET - SEMIFINALS

Monday, Aug. 15

61 - Winners of 57 vs. Winners of 58 - (Eden Park, Auckland)

Tuesday, Aug. 16

62 - Winners of 59 vs. Winners of 60 - (Stadium Australia, Sydney)

BRACKET - THIRD PLACE

Friday, Aug. 19

63 - Losers of 61 vs. Losers of 62 - (Lang Park, Brisbane)

BRACKET - FINAL

Saturday, Aug. 20

64 - Winners of 61 vs. Winners of 62 - (Stadium Australia, Sydney)