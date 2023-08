ICC ODI Rankings ରେ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କ କମାଲ; ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଏହି ସବୁ ଖେଳାଳି

ICC ODI Rankings: ଆଇସିସି ODI ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଶୁବମନ ଗିଲଙ୍କୁ (Shubman Gill) ଲାଭ ମିଳିଛି । ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି । ODI ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପାଞ୍ଚଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକମାତ୍ର ଭାରତୀୟ । ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆରେ ସେ ଫ୍ଲପ୍ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୮୫ ରନ୍‌ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ଜଣ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ତାଲିକାକୁ ଦେଖିବା ତେବେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ।

ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ODI ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବାବର ଆଜମ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି । ବାବରଙ୍କର ୮୮୬ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି । ଫଖର ଜମାନ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଇମାମ-ଉଲ-ହକ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ଶୁବମନ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି । ସେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି । ଶୁବମନଙ୍କ ୭୪୩ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି । ବିରାଟ କୋହଲି ୯ ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି । ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହାଁନ୍ତି । ରୋହିତ ୧୧ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ।



Babar Azam remains No. 1 ranked ODI batter, while Shubman Gill move to fifth spot in the latest ODI rankings.

Kuldeep Yadav breaks into the top 10 in the ICC ODI bowling rankings. pic.twitter.com/6m0fXeOR4X

— CricTracker (@Cricketracker) August 9, 2023