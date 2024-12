Direct Tax Collections: ୨୦ ପ୍ରତିଶତ ବଢିଲା ଟିକସ ଆଦାୟ

Direct Tax Collections:ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ବର୍ଷକୁ ବର୍ଷ ବଢି ଚାଲିଛି। ଗତବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଚଳିତ ବର୍ଷ ୨୦.୩୨ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆୟକର ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ପ୍ରକାଶିତ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ ସମୁଦାୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର ଆଦାୟ ୧୯ ଲକ୍ଷ ୨୧ ହଜାର ୫୦୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି।

୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ସୁଦ୍ଧା ସମୁଦାୟ କର୍ପୋରେଟ ଟିକସ ୭ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ୮୭୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପରିମାଣ ୯ ଲକ୍ଷ ୨୪ ହଜାର ୬୯୩ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ଅଣ କର୍ପୋରେଟ ଟିକସ ଗତବର୍ଷ ୭୮୧୭୩୭ କୋଟି ଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ୯୫୩୮୭୧ କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ବାବଦ ଟିକସ ଆଦାୟ ଗତ ବର୍ଷ ୨୧୬୨୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୪୦୧୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିକସକୁ ମିଶାଇଲେ ସମୁଦାୟ ଟିକସ ସଂଗ୍ରହ ଗତବର୍ଷ ୧୫୯୬୯୩୨ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ସେଥିରୁ ସରକାର ୨୩୭୮୬୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ ଟିକସ ଆଦାୟର ସମୁଦାୟ ପରିମାଣ ୧୩୫୯୦୬୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ଏବର୍ଷ ସରକାର ଏଯାଏଁ ୩୩୮୯୨୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ୪୨.୪୯ ପ୍ରତିଶତ ଅଧିକ। ଏହା ପରେ ସମୁଦାୟ ଟିକସ ଆଦାୟ ପରିମାଣ ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଡିସେମ୍ବର ୧୭ ସୁଦ୍ଧା ୧୫୮୨୫୮୪ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି।

Data on Direct Tax (DT) collections and Advance Tax collections for FY 2024-25 as on 17.12.2024 has been released.

The data is available on the national website of Income Tax Department

