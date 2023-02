IND vs AUS 3rd Test: ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ ମଝିରେ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଦଳର ଅଧିନାୟକ! ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିବ କମାଣ

IND vs AUS 3rd Test: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (India vs Australia Test Series) ଚାଲିଛି । ଏହି ସିରିଜର ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ (India vs Australia 3rd Test Match) ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି । ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (Border Gavaskar Trophy 2023) ରେ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ୨-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିଛି । ଏବେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs AUS 3rd Test Match) ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ ତାରିଖରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର ଇନ୍ଦୌରରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକ (Australian Captain) ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ।

ଇନ୍ଦୌର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ (Indore Test Match) ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଏହା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସିରିଜର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳର ଜଣେ ନୂତନ ଖେଳାଳି ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ । ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକ ପାଟ କମିନ୍ସ (Pat Cummins) ସିରିଜର ଶେଷ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ ପଡିପାରନ୍ତି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦଳର ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇରେ ରଖାଯାଇଛି । ବର୍ତ୍ତମାନର ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଅଧିନାୟକ (Australian Captain) ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (Pat Cummins) ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।

ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (Pat Cummins) ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଇନ୍ଦୌର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ (Indore Test Match) ପୂର୍ବରୁ ସେ ଭାରତକୁ ଫେରି ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ସିରିଜ (India vs Australia Test Series) ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଅଧିନାୟକ (Australian Captain) ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡିପାରେ । ଯଦି ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (Pat Cummins) ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭାରତକୁ ଫେରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ (Steve Smith) ଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ଚାଲିଥିବା ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫିର ଅବଶିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ (Steve Smith) ଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଇରେ ରଖାଯାଇଛି । ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (Pat Cummins) ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଫେରିବେ କି ନାହିଁ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ । ଯଦି ସେ ଏହା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ (Steve Smith) ମଧ୍ୟ ODI ସିରିଜରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରନ୍ତି । ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଇନିଂସ ଓ ୧୩୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ଫେରୋଜଶାହ କୋଟଲା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୬ ୱିକେଟରେ ଜିତିଛି ।