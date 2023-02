India vs Australia ODI Series: ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଦଳ, ଏହି ଖତରନାକ୍ ବୋଲରଙ୍କୁ କରାଗଲା ଅଧିନାୟକ

India vs Australia ODI Series: ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୭ରୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ (IND vs AUS ODI Series) ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଏହି ସିରିଜରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (India vs Australia 1st ODI) ମୁମ୍ବାଇର ୱାନଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ଦଳ (Indian ODI Squad Against Australia) ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ODI ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଏହି ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (Pat Cummins) ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୧୬ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ।

ବିପଜ୍ଜନକ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ (Glenn Maxwell) ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ୧୬ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୨ରେ ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାର୍ଟିରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ODI ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଓ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜେଇ ରିଚାର୍ଡସନ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ODI ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବିପଜ୍ଜନକ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡର ଆଘାତ ଓ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜେଇ ରିଚାର୍ଡସନଙ୍କ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଂ ସମସ୍ୟାରୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ।

ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏକ ମଜବୁତ ଦଳ ଚୟନ କରିଛି । ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ ଏବଂ ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍ଙ୍କ ପରି ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଦଳର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି । ଆହତ କାରଣରୁ ଗତ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରୁ ବାଦ ପଡିଥିବା ODI ଦଳରେ ଡେଭିଡ ୱାର୍ନର ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି । ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ଚୟନ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଜର୍ଜ ବେଲି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜୋଶ ହିଙ୍ଗଲିଶଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜର ଅଂଶ ହେବା ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା । ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏକ ରକ୍ଷଣଶୀଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।

ଆରୋନ୍ ଫିଞ୍ଚଙ୍କ ଅବସର ପରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ODI ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ODI ସିରିଜ୍ ହେବ । ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଫେରିଥିଲେ, ତେଣୁ ODI ସିରିଜ୍ ସମୟରେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ଖେଳି ପାରିବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଦଳର ଘୋଷଣା ସହିତ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ଯେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ଓ ODI ସିରିଜ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିବେ । ଏହା ସହିତ ଡେଭିଡ ୱାର୍ଣ୍ଣର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳର ଏକ ଅଂଶ ।

ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ

ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ସିନ୍ ଆବଟ୍ଟ, ଆଷ୍ଟନ୍ ଅଗର, ଆଲେକ୍ସ କେରି, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍, ମାର୍ନସ୍ ଲାବୁସାଗ୍ନେ, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ, ଜେଇ ରିଚାର୍ଡସନ, ଷ୍ଟିଭ ସ୍ମିଥ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଏନିସ, ଡେଭିଡ ୱାର୍ନର, ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ।