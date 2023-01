IND vs NZ 2nd ODI: ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚର ସାକ୍ଷୀ ହେବ ରାୟପୁର ଷ୍ଟାଡିୟମ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରଚିବ ଇତିହାସ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ଏହା ଘଟିବ!

India vs New Zealand 2nd ODI: ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (IND vs NZ ODI Series) ଖେଳାଯାଉଛି । ଆଜି (ଶନିବାର) ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୨୧ରେ ଏହି ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ (IND vs NZ 2nd ODI) ରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ (Indian Cricket Team) ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ (New Zealand) କୁ ଭେଟିବ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରାୟପୁର (Raipur) ର ସହିଦ ବୀର ନାରାୟଣ ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ । ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ୟାଟିଂରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ । ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma), ଶୁଭମାନ ଗିଲ (Shubman Gil) ଏବଂ ଇଶାନ କିଶନ (Ishan Kishan) ରାୟପୁର ODI ରେ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇ ମାତ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନାମରେ ଏକ ବଡ ରେକର୍ଡ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ହୋଇ ନଥିଲା ।

ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁଭମାନ ଗିଲ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶନ ଟମ ଲାଥାମଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କିୱି ଦଳ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ମଇଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବ । ODI କ୍ରିକେଟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦଳର ଦ୍ୱିଶତକ ଲଗାଇଥିବା ୩ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଏକାସାଙ୍ଗରେ ODI ରେ ଏକାଠି ଖେଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ୨୫ ବର୍ଷୀୟ ଓପନର୍ ଶୁଭମାନ ଗିଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୨୦୮ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ । ଏହାପୂର୍ବରୁ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଇଶାନ୍ କିଶନ ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୧୦ରେ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୧୪ରେ ODIରେ ପ୍ରଥମ ଡବଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।

ଭେଟେରାନ୍ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର (Sachin Tendulkar) ୨୦୧୦ ମସିହାରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୧୧ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର୍ ବିରେନ୍ଦର ସେହୱାଗ (Virender Sehwag) ODIରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଡବଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ସଚିନ୍ ଓ ସେହୱାଗ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବେ । କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଡବଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ ଲଗାଇଥିବା ୩ ଖେଳାଳି ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ଏକାଠି ଖେଳୁଥିବା ଦେଖାଯିବ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କୁ ଓପନିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଇଶାନ କିଶନ ପୁଣି ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ । ବିରାଟ କୋହଲି ତିନି ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ୫ ନମ୍ବରରେ ସୁର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ କମାଣ ସମ୍ଭାଳିବେ । ଏହା ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଓ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆସେ । ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲଙ୍କୁ ପୁଣି ବେଞ୍ଚରେ ବସିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।

ସେପଟେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସର୍ବାଧିକ ODI ଖେଳିଛି । ୨୦ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୧୦୨୪ଟି ODI ଖେଳିଛି । ସର୍ବାଧିକ ODI ଖେଳିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯୭୫ଟି ODIରେ ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭୯୫ଟି ODI ଖେଳିଛି ।

ଏହାସହ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାୟପୁରର ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାୟପୁରର ସହିଦ ବୀର ନାରାୟଣ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଘରୋଇ ଓ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉଭୟ ଦଳ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ।