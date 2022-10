PAK vs IND: ରୋହିତ-ବିରାଟ ହେଲେ ଇମୋସନାଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ, କିଛି ଏପରି ଥିଲା ଆଜିର ମ୍ୟାଚ ...

India Vs Pakistan: ପ୍ରଶଂସକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ୍ ଓ କ୍ଲୋଜ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିଥିବେ ଓ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୨ (T20 World Cup 2022) ରେ ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ (Melbourne Cricket Ground) ଏକ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏହାକୁ ନା ଭାରତ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନର ଖେଳାଳିମାନେ କେବେ ଭୁଲିଯିବେ । ଆଜିର ମ୍ୟାଚକୁ ଦେଖୁଥିବା ଲୋକମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ । ମେଲବୋର୍ଣ୍ଣରେ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ହୁଏତ ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆଖି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଦା ହୋଇଯାଇଥିଲା ।

ବାସ୍ତବରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ତଥା ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜେ ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପରି ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖୁ ଓ ଖେଳୁ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହା ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ । ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିକ୍ତତା ଦେଖାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକମାନେ ଏକାଠି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ଏପରିକି ମୁହାଁମୁହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପରସ୍ପରର କାନରେ ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ପରିବେଶରେ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଭାବନାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଓ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସମାନ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।

ଟସ୍ ପରେ ଜାତୀୟ ସଂଗୀତ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପ୍ରବଣ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଓ ନିଜ ଭାବନାକୁ ଲୁଚାଇଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା । ବାସ୍ତବରେ, ଏହା ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଆଇସିସି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓ ସେ ବିଶ୍ୱକପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ।

"I rank this innings as my best & higher than 82* vs Aus"

"Thanks to all of you for your support all those months"@imVkohli the MAN the MOMENT pic.twitter.com/SBOEHH0EsM

— Adi (@WintxrfellViz) October 23, 2022