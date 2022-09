IND vs PAK: ଏସିଆ କପରେ ପୁଣିଥରେ ହେବକି ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛି ସମୀକରଣ

IND vs PAK in Asia Cup: ଏସିଆ କପ୍ 2022 ରେ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ (Bangladesh Vs Sri Lanka) ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ମହାମୁକାବିଲା ହୋଇପାରେ । ସୁପର -୪ ରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣିଥରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇପାରେ ।