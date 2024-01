IND VS SA: କେପଟାଉନରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ କଲା ୫୫ ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍

South Africa Lowest Test Total In Test Against India: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତ ଏକ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ ଘଣ୍ଟାରେ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଆୟୋଜକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଚକିତ କରିଥିଲେ। ପାନୀୟ ବିରତି ପରେ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ଦଳ ଆଉ ୨ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମଗ୍ର ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ୫୫ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ କରିବାରେ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା ମଧ୍ୟ ସିରାଜଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେପଟାଉନରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ଡୁ କିମ୍ବା ଡେ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି।

୩ ଜାନୁଆରୀ ବୁଧବାର ଦିନ ଠାରୁ କେପଟାଉନରେ ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଉଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକ ଡିନ ଏଲଗାର ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଡିନ୍ ଏଲଗାର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନିଷ୍ପତିକୁ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ୫ ରନ୍ ସ୍କୋରରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲା। ଏହା ପରେ ୱିକେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଲାଗିଥିଲା ଓ ସମଗ୍ର ଦଳ ୫୫ ରନ୍ କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇ ଥିଲା।

Innings Break!

A stupendous outing for our bowlers in the first innings as South Africa are all out for 55 runs in the first session of the 2nd Test.

This is the lowest Test score by an opposition against India.

Scorecard - https://t.co/j9tTnGLuBP #SAvIND pic.twitter.com/86iHajl5Yu

— BCCI (@BCCI) January 3, 2024