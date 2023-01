IND vs SL 1st ODI: ରୋହିତଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ 'ଖେଳ', ନିୟମକୁ ଅଣଦେଖା କରି କରାଇଲେ ଶାନାକାଙ୍କ ଶତକ

India vs Sri Lanka 1st ODI: ଭାରତୀୟ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ (India vs Sri Lanka ODI Series) ବିଜୟ ସହ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ (IND vs SL 1st ODI) ରେ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Team) ୬୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହାସହ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ସିରିଜରେ ୧-୦ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଆୟୋଜକ ଦଳ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂ ସହ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଉପରେ ଦବଦବା ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା । ଏଥି ସହିତ ମ୍ୟାଚ ଶେଷରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ (Indian Captain) ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କ ବଡ଼ ହୃଦୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ।

ଶେଷ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭାରତ ଅଧୀନରେ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟକ (Sri Lanka Captain) ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା (Dasun Shanaka) ନିଜ ଶତକ ଠାରୁ ମାତ୍ର ୨ ରନ୍ ଦୂରରେ ଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ଓଭର ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ୩ଟି ବଲ ବାକି ଥିଲା, ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ ଶାନାକା ନନ୍-ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ । ଚତୁର୍ଥ ବଲରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକ ଶାନାକା ଭୁଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ ଓ ବୋଲିଂ ଆକ୍ସନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିଜ ଛାଡିଥିଲେ । ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammed Shami) ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରି ବଲକୁ ଷ୍ଟମ୍ପରେ ଲଗାଇଥିଲେ । ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ତୃତୀୟ ଅମ୍ପାୟାରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ।​ କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କୁ ଶାମିଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପସନ୍ଦ ଆସି ନଥିଲା । ସେ ଶାମିଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଓ ଅପିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ କହିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଅଧିନାୟକ ଶାନାକା ତାଙ୍କ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ ।

ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ପଚରାଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଯେ ଶାମି ଏହା କରିଛନ୍ତି । ଦାସୁନ୍ ଶାନାକା ୯୮ ରନରେ ଅପରାଜିତ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ । ସେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ତାହା ଚମତ୍କାର ଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏହିପରି ଆଉଟ୍ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ ।"

ଏହି ସିରିଜରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ହୁଏତ ୦-୧ରେ ପଛରେ ରହିଛି । କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଦାସୁନ ଶାନାକା ନିଜ ଦଳକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି କମି ଛାଡି ନଥିଲେ । ତାଙ୍କର ଶେଷ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ଥିଲା । ସେ ୧୨ଟି ଚୌକା ଓ ୩ଟି ଛକା ସହ ୮୮ ବଲରେ ୧୦୮ ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି । ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଜୀବନଦାନ ପାଇବା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଅଧିନାୟକଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଫୁଟି ଥିଲା ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ

ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ କିପର), ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ କିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମ୍ରାନ ମଲିକ ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ।