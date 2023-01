IND vs SL 3rd ODI: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ ଫାଇନାଲ୍, ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବେ ଏହି ୪ ଖେଳାଳି!

India vs Sri Lanka 3rd ODI Match Team India Playing 11: ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (IND vs SL ODI Series) ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ୨-୦ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ (IND vs SL 3rd ODI) ରେ ଆଜି (ରବିବାର) ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୧୫ରେ ତିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଖେଳାଯିବ । ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ (Team India Playing 11) ରେ ୪ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (SuryaKumar Yadav), ଇଶାନ କିଶନ (Ishan Kishan), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର (Washington Sundar) ଏବଂ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ (Arshdeep Singh) ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ ।

ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନର ଓପନିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ଶୁଭମାନ ଗିଲ (Shubhman Gill) ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଇଶାନ କିଶନ (Ishan Kishan) ଙ୍କୁ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇପାରେ । ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷ ଗତ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ (India vs Bangladesh ODI Series) ରେ ଇଶାନ କିଶନ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରେ ଶୁଭମାନ ଗିଲଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ଏଥି ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (SuryaKumar Yadav) ଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର (Shreyas Iyer) ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବାକୁ ଦିଆଯାଇପାରେ । ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର ଭଲ ରନ୍ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅକ୍ସର ପଟେଲ (Axar Patel) ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର (Washington Sundar) ଙ୍କ ନାମ ଉପରେ ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ । ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (Ravindra Jadeja) ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ସର ପଟେଲ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଥିବା ଅବସରରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ବୋଲିଂରେ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ । ମହମ୍ମଦ ଶାମି (Mohammad Shami) ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ (Arshdeep Singh) ଏକ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି । ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମହମ୍ମଦ ଶାମିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଶେଷ କିଛି ଖାସ୍ ନଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ (Kuldeep Yadav) ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ (Yuzvendra Chahal) ଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ହେବାର କମ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ

ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ / ଇଶାନ କିଶନ, ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ / ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି / ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ଉମ୍ରାନ୍ ମଲିକ୍, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ।