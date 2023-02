India vs Australia 2nd Test: ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଏବେ ଗାଭାସ୍କର ଦେଲେ ଏପରି ବୟାନ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟାନ୍ସ

Sunil Gavaskar On Virat Kohli, India vs Australia 2nd Test: ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର (Sunil Gavaskar) ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଦିନିକିଆ ଓ ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ ନିଆଁ ବର୍ଷା କରୁଛି । କିନ୍ତୁ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ନାଗପୁରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ (IND vs AUS 1st Test) ରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା କରିଥିଲେ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୧୯ରୁ ଟେଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କ ଶତକର ମରୁଡ଼ି ଶେଷ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ।

ନାଗପୁରରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ (India vs Australia Nagpur Test) ରେ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ୨୬ ବଲରେ ମାତ୍ର ୧୨ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ । ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର (Sunil Gavaskar) ନାଗପୁର ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ୧୨ ରନ କରି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଆଉଟ ଓ ତାଙ୍କ ଫର୍ମ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି । ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ଶତକର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛନ୍ତି ।

ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର (Sunil Gavaskar) ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଙ୍କୁ ଜଣେ ମହାନ ଖେଳାଳି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେକୁ ଦେଇଥିବା ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ (Border Gavaskar Trophy 2023) ର ଆଗାମୀ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଶତକ ଲଗାଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଶତକ ଲଗାଇବ ବୋଲି ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି ।

ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସହ ବାର୍ତ୍ତାଳାପରେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର (Sunil Gavaskar) କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ (Border Gavaskar Trophy 2023) ରେ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଙ୍କ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଆଉ ତିନୋଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ବାକି ଅଛି । ବିରାଟ କୋହଲି ସ୍ତରର ଜଣେ ଖେଳାଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସ ସରିଛି । ମୁଁ ଭାବୁଛି ବିରାଟ କୋହଲି ଦିଲ୍ଲୀର ନିଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଏକ ଶତକୀୟ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ।"

ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ବିରାଟ କୋହଲି ଦିନିକିଆ ଓ ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ ରନ ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି । ସେପଟେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଶତକକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଗତ ୧୦ଟି ଟେଷ୍ଟ ଇନିଂସରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରେକର୍ଡ ରହିଛି । ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଲଟୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩ଟି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ୪୬୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟେଷ୍ଟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଦ୍ୱିଶତକ ଓ ଦୁଇ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । କୋହଲି ଭାରତ ପାଇଁ ୧୦୫ଟି ଟେଷ୍ଟରେ ୪୮.୬୮ ଏଭେରେଜରେ ୮,୧୩୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୋହଲି ୨୭ଟି ଶତକ ଓ ୨୮ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ।