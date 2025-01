IND vs AUS: ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଆଘାତକୁ ନେଇ ଆସିଲା ସବୁଠୁ ବଡ ଅପଡେଟ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଶେଷ ଇନିଂସରେ ବୋଲିଂ କରିବେ କି ଜସପ୍ରୀତ?

India vs Australia 5th Test: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତର ପଞ୍ଚମ ତଥା ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେତେବେଳେ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ହଠାତ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରୁ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଟ୍ରେନିଂ କିଟ୍ ରେ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଛାଡୁଥିବାର ନଜର ଆସିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ବୁମ୍ରା ପଡିଆରେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥାଇ ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସ୍କାନ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମେଡିକାଲ୍ ଟିମ୍ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୁବ ବୋଲର ପ୍ରସୀଦ କ୍ରୀଷ୍ଣା ବୁମ୍ରାଙ୍କ ଆଘାତକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ଖେଳ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପ୍ରସୀଦ କ୍ରୀଷ୍ଣାଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ରୀଷ୍ଣାଙ୍କୁ ବୁମ୍ରା ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଗଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ବୁମ୍ରାଙ୍କର ପିଠି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍କାନ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସ୍କାନ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ମେଡିକାଲ ଟିମ୍ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ଦେବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହା ପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।

UPDATE ON JASPRIT BUMRAH.

- Bumrah should be alright to bat, but the decision on his bowling will be taken tomorrow checking upon how he feels. (Sahil Malhotra). pic.twitter.com/7FJP2DFtBs

