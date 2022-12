IND vs BAN 2nd Test: ଲାଇଭ ମ୍ୟାଚରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ପାଚି ଲାଲ ହେଲେ ବିରାଟ କୋହଲି, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ବବାଲ

India vs Bangladesh 2nd Test: ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ଗସ୍ତରେ ଅଛି । ଏହି ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (India vs Bangladesh ODI Series) ଖେଳିସାରିଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ (IND vs BAN Test Series) ଖେଳୁଛି । ଏହି ସିରିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs BAN 2nd Test) ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକା (Dhaka Test) ରେ ଖେଳା ଯାଉଛି । ଏହି ସିରିଜରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ୧-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଢାକାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଭାରତ ଓ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତ (Rishabh Pant) ଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ପାଚି ଲାଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ।

ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତ (Rishabh Pant) ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ନେଇ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଏତେ ପରିମାଣରେ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସେ କିଛି ମିନିଟ୍ ଯାଏ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ । ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପ୍ରକୃତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର ଇନିଂସର ୩୬ ତମ ଓଭରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବିରାଟ କୋହଲି କ୍ରିଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ । ତା’ପରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ସ୍ପିନର ମେହଦି ହାସନ (Mehdi Hasan) ଙ୍କ ଓଭରର ଶେଷ ବଲକୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମିଡ-ଅନ୍ ଆଡ଼କୁ ଫ୍ଲିକ କରିଦେଇଥିଲେ, ତା’ପରେ ସେ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ନେବାକୁ ଦୌଡ଼ି ଥିଲେ । ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ କ୍ରିଜରୁ ବହୁତ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ଥିବା ଋଷଭ ପନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଅଧା ପିଚରୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ।

ଋଷଭ ପନ୍ତ (Rishabh Pant) ଙ୍କ ହଠାତ୍ ଏପରି କରିବା କାରଣରୁ ବିରାଟ କୋହଲି (Virat Kohli) ଆଉଟ ହେବାରୁ ଅଳ୍ପରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ । ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଡାଇଭ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଯାଇଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ନିଆଁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ବିରାଟ କୋହଲି ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ଧରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ । ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ଆପଣଙ୍କୁ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଟି-ବ୍ରେକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ୬୧ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୨୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିନେଇଛି । ଋଷଭ ପନ୍ତ ୮୬ ରନ୍ ଓ ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର୍ ୫୮ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ କ୍ରିଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି । ଏହାପୂର୍ବରୁ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (୧୦), ଶୁଭମାନ ଗିଲ (୨୦), ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା (୨୪) ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି (୨୪) ଶସ୍ତାରେ ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବାଂଲାଦେଶ ୨୨୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ।