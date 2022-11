IND vs NZ: ୩୦୬ ରନ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ହାରିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଜାଣନ୍ତୁ ୩ଟି ବଡ଼ କାରଣ

India vs New Zealand 1st ODI: ଏକଦିବସୀୟ (ODI) କ୍ରିକେଟରେ ୩୦୬ ରନ ବହୁତ ବଡ଼ ସ୍କୋର ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଅକଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Cricket Team) ର ବୋଲରମାନଙ୍କର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ସ୍କୋର ବହୁତ କମ୍ ପ୍ରମାଣ ହୋଇଛି । ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୩୦୭ ରନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଅତି ସହଜରେ ପାର କରିନେଇଛି । ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ (IND vs NZ 1st ODI) କୁ ୭ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି ଓ ମାତ୍ର ୪୭.୧ ଓଭରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା । ବିଜୟ ପରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ODI ସିରିଜ (India vs New Zealand ODI Series) ରେ ୧-୦ରେ ଆଗରେ ଅଛି । ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିଜୟରେ ଏହାର ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ କେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସନ୍ (Kane Williamson) ଓ ଟମ୍ ଲାଥମ୍ (Tom Latham) ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି । ଲାଥମ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ ଅଧିନାୟକ ୱିଲିୟମ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଅପରାଜିତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଇଂନିସ ଖେଳିଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଇନିଂସର ପ୍ରଥମ ୨୦ ଓଭର ଯାଏ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର ଦବଦବା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହାତରୁ କିପରି ଖସିଲା? ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ବଡ ପରାଜୟର କାରଣ କ’ଣ? ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିପାଇଁ ୩ଟି ବଡ଼ କାରଣ କହିବୁ...

ପ୍ରଥମ ୨୦ ଓଭରରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥିଲା । ୧୨୦ ବଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାତ୍ର ୮୮ ରନ୍ କରିଥିଲା ​ଓ ସେମାନଙ୍କର ୩ ୱିକେଟ୍ ଖସି ଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ବଲ୍ ପୁରୁଣା ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରଙ୍କ ଲାଇନ୍-ଲେନ୍ଥ କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଥିଲା । କେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସନ୍ (Kane Williamson) ଖରାପ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଖେଳାଳି ଖରାପ ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସେଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଟମ୍ ଲାଥମ୍ (Tom Latham) କ୍ରିଜକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବୋଲରମାନଙ୍କର ଲାଇନ୍ ଲେନ୍ଥକୁ ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲେ ।

ଭାରତର ପରାଜୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ କାରଣ ହେଉଛି ଦଳର କମ୍ୱିନେଶନ । ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ଭାରତ କେବଳ ଏପରି ୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ବୋଲିଂ କରିପାରିବେ । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଯେ ODI ଓ ଟି-20 କ୍ରିକେଟରେ ଜଣେ ବୋଲରଙ୍କ ଦିନ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ଷଷ୍ଠ ବୋଲିଂ ବିକଳ୍ପକୁ ଖେଳାଇଲେ ନାହିଁ ।

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ମଧ୍ୟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରାଜୟର କାରଣ ଥିଲା । ଟମ୍ ଲାଥମ୍ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇଂନିସ ଖେଳି ଦମଦାର୍ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଏହି ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମାତ୍ର ୭୬ ବଲରେ ଶତକ ମାରିଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ୱିଲିୟମସନଙ୍କ ସହ ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନର ପାର୍ଟନରଶିପ୍ କରି ଲାଥମ ଭାରତକୁ ମ୍ୟାଚରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ ।

ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ODI ସିରିଜର ପୂରା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ

ପ୍ରଥମ ODI ନଭେମ୍ବର ୨୫

ଦ୍ୱିତୀୟ ODI ନଭେମ୍ବର ୨୭

ତୃତୀୟ ODI ନଭେମ୍ବର ୩୦

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ODI ଦଳ

ଶିଖର ଧୱନ (ଅଧିନାୟକ), ଋଷଭ ପନ୍ତ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଦୀପକ ହୁଡା, ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଶାହାବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଉମ୍ରାନ ମଲିକ, କୁଲଦୀପ ସେନ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ଦୀପକ ଚହର ।