KS Bharat: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରାତାରାତି ହେଲା ଏହି ୱିକେଟ୍ କିପରଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ!

Team India Squad For New Zealand ODI And T20 Series: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ବା ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Team) ଘୋଷଣା କରିଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର ଅଧିନାୟକ ତଥା ଓପନର୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଙ୍କୁ ଦଳର କମାଣ ଦିଆଯାଇଥିବାବେଳେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଭାବେ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (KL Rahul) ଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି । ସେପଟେ ଦଳରେ ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ୍ କିପର ଋଷଭ ପନ୍ତ (Rishab Pant) ଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଙ୍କ ନାମ ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣା । ଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ୪ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ (India vs Australia Test Series) ଫେବୃଆରୀ ୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ବିସିସିଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ୪ଟି ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ୨ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ କରିଛି । ଏହି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି । ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦ୍ୱିତୀୟ ODI ଜିତି ସିରିଜରେ ଅପରାଜିତ ୨-୦ରେ ଆଗୁଆ ରହିଛି । ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ହେବେ । କେଏଲ ରାହୁଲ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ODI ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି ।

ଇତି ମଧ୍ୟରେ ବିସିସିଆଇ କେ.ଏସ୍ ଭରତ (KS Bharat) ଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ୱିକେଟ୍ କିପର ଭାବରେ ସାମିଲ କରିଛି । ସେ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବରେ ଦଳରେ ରହିବେ । ଦଳରେ ଇଶାନ କିଶନ ଓ କେ.ଏସ୍ ଭରତ ଭାବେ ୨ ଜଣ ୱିକେଟ୍ କିପର ଅଛନ୍ତି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା କୋନା ଶ୍ରୀକର ଭରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇନାହାଁନ୍ତି । ସେ ୮୬ଟି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ମ୍ୟାଚରେ ୪,୭୦୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ସେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରିପଲ ସେଞ୍ଚୁରୀ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ସେ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍-୧୧ରେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତି ତେବେ ସେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିପାରିବେ । ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।

ଗତ ମାସରେ ଷ୍ଟାର ୱିକେଟ୍ କିପର ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ସହ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ସେ ଏବେ ବି ଆଘାତରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ନାହାଁନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଋଡ଼କୀସ୍ଥିତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ କାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିଲା । ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିଲେ | ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଦେହରାଡୁନର ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା । ପରେ ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିଥିଲା । ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତର ଟେଷ୍ଟ ଦଳ

ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରା, ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର୍, କେ.ଏସ୍ ଭରତ (ୱିକେଟ କିପର), ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍ (ୱିକେଟ କିପର), ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ, ଅକ୍ସର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମେଶ ଯାଦବ, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ।