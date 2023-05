MS Dhoni On Retirement: କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସରକୁ ନେଇ ଏପରି ମତ ରଖିଲେ ଏମଏସ ଧୋନି; କହିଲେ- କେବେ ହେବ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍?

IPL 2023; LSG Vs CSK: ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି (MS Dhoni) ତାଙ୍କର ଶେଷ ଆଇପିଏଲ୍ (IPL 2023) ସିଜନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହେଡଲାଇନରେ ରହି ଆସୁଛି । କ୍ରିକେଟ୍ ଭେଟେରାନ ସମେତ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ନେଇ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ନିଜ ନିଜର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ପ୍ରକୃତରେ ଶେଷ ସିଜନରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି କି? ଏହାର ଉତ୍ତର ନିଜେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି । ବୁଧବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଦଳ ଆଇପିଏଲରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି । ଟସ୍‌ ସମୟରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଆଇପିଏଲରେ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି...?

ଟସ୍ ସମୟର ଯେତେବେଳେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଅବସର ବିଷୟରେ ପଚରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ଏକ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ । ଅବସର ନେବା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି କହିଛନ୍ତି ଯେ "ଏହା ମୋର ଶେଷ ସିଜିନ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ନୁହେଁ ..." ଏହିପରି ଭାବରେ କହି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ତେବେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଯାଇଛି । ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି, ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୦୮ ପରଠାରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଅଟନ୍ତି । ଅବଶ୍ୟ, ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୧୬ ଓ ୨୦୧୭ ରେ ରାଇଜିଂ ପୁଣେ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଖେଳିଥିଲେ, ଉଭୟ ସିଜିନରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ଦଳ ସାମିଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ନ ଥିଲା ।

Danny Morrison - how you're enjoying your last season (jokingly)?

MS Dhoni - you've decided that it's my last season, not me (laughs). pic.twitter.com/oJNnjEhK1x

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 3, 2023