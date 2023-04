IPL 2023: ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପରାଜୟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପରାଧୀ ହେଉଛନ୍ତି ୧୩.୨୫ କୋଟିର ଏହି ଖେଳାଳି!

LSG vs SRH IPL 2023: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ (IPL 2023) ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (Sunrisers Hyderabad) ର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଛି । ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନ (IPL Season 16) ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ (SRH vs LSG) ରେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (Sunrisers Hyderabad) ଏଥର ଏକ ନୂତନ ଦଳ ସହିତ ଆଇପିଏଲରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲା । ଦଳ (Sunrisers Hyderabad) ର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଫଳାଫଳ ସେମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଯାଉଛି । ହାଇଦ୍ରାବାଦ (Sunrisers Hyderabad) ଆଇପିଏଲର ଚଳିତ ସିଜନର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିଛି (Super Giants Vs Sunrisers Hyderabad Match) । ଏହି ମ୍ୟାଚ (Super Giants Vs Sunrisers Hyderabad Match) ରେ ୧୩.୨୫ କୋଟି ମୂଲ୍ୟର ଖେଳାଳି ଦଳର ପରାଜୟର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି ।

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିଛି (Super Giants Vs Sunrisers Hyderabad Match) । ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ (Sunrisers Hyderabad) ର ବ୍ୟାଟିଂ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲପ୍ ରହିଛି । ଏଥର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଦଳ ୧୩.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ନିଜ ଦଳରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ନାମ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହି ଖେଳାଳି ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ଡାହାଣହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (Harry Brook) ।

ମିନି ନିଲାମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (Sunrisers Hyderabad) ଡ୍ୟାସିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ (Harry Brook) ଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥିଲା । ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (Sunrisers Hyderabad) ଏହି ୨୩ ବର୍ଷୀୟ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ୧୩ କୋଟି ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଛି । କିନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲର ଏହି ସିଜନରେ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦୋହରାଇ ପାରି ନାହାଁନ୍ତି । ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ବିପକ୍ଷରେ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ ୨୧ଟି ବଲରେ ମାତ୍ର ୧୭ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏଥି ସହିତ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜିଆଣ୍ଟସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ସେ ୪ଟି ବଲରେ ମାତ୍ର ୩ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିପାରଥିଲେ ।

ବାମହାତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକ୍ (Harry Brook) ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୩ଟି ODI ଏବଂ ୨୦ଟି ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି । ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (Harry Brook) ୪ଟି ଶତକ ଓ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଟେଷ୍ଟରେ ୮୦୯ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ (Harry Brook) ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ୮୦.୯ ଏଭେରେଜରେ ରନ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ (Harry Brook) ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ସହାୟତାରେ ଟି-20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ମୋଟ ୩୭୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ଏଥି ସହିତ ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ODIରେ ୮୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ ତାଙ୍କର ମୋଟ ଟି-20 କ୍ୟାରିୟରରେ ୯୯ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୪୩୨ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି । ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (Harry Brook) ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟରେ ୩୫୪୭ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ବ୍ୟତୀତ ୮ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ।