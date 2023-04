IPL 2023: ଏହି ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଜାଣିଶୁଣି ନିଜ ଦଳ ସହ କଲେ 'ଧୋକା', ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନୀରବ!

RR vs PBKS IPL 2023: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ (IPL 2023) ର ୧୬ ତମ ସିଜନ୍ ଜାରି ରହିଛି । ଚଳିତ ସିଜନ (IPL Season 16) ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି । ଆଜି (ଶନିବାର) ଅର୍ଥାତ ଏପ୍ରିଲ ୮ରେ ସିଜନର ଏକାଦଶ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ଆଜି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (Rajasthan Royals vs Delhi Capitals) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି । ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦ଟାରୁ ମୁମ୍ୱାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (Mumbai Indians vs Chennai Super Kings) ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ । ଏହି ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭିଡିଓ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଲୋକମାନେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ନେଇ 'ଧୋକା' ଭଳି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ।

ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଓ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (Punjab Kings vs Rajasthan Royals) ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ବୋଲରଙ୍କୁ ବିପକ୍ଷ ଦଳର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ସେହି ବୋଲର ଏପରି କରିନଥିଲେ ଓ ଚେତାବନୀ ଦେବା ପରେ ବୋଲିଂ ପାଇଁ ଶେଷକୁ ଫେରିଥିଲେ । କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ବୋଲରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ବୁଝିପାରି ନଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା ​​। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ସମ୍ପର୍କିତ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ଏହି ଖେଳାଳି ଅଫ-ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ (Ravichandran Ashwin) ଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ନୁହଁନ୍ତି ।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ (Punjab Kings) ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ (R Ashwin) ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ । ଆର ଅଶ୍ୱିନ (R Ashwin) ଜାଣିଶୁଣି ହାତକୁ ଆସିଥିବା ସୁଯୋଗ ଛାଡିଥିଲେ । ଯଦି ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ ଚାହାଁନ୍ତି ତେବେ ସେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ଓପନର୍ ତଥା ଅଧିନାୟକ ଶିଖର ଧାୱନ (Shikhar Dhawan) ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିପାରିଥାନ୍ତେ । ଏହା ସହିତ ଚାରି ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମ୍ୟାଚ୍ ମନେ ପଡିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱିନ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବନାମ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ମ୍ୟାଚ (Punjab Kings vs Rajasthan Royals) ରେ ଜୋସ୍ ବଟଲର (Jos Buttler) ଙ୍କୁ ମାନକେଡିଂ କରିଥିଲେ । ତେବେ ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ (R Ashwin) ଶିଖର ଧାୱନ (Shikhar Dhawan) ଙ୍କୁ ଜୀବନଦାନ ଦେଇଥିଲେ ।

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଧିନାୟକ (Punjab Kings Captain) ଶିଖର ଧାୱନ (Shikhar Dhawan) ଏହି ମ୍ୟାଚ (Punjab Kings vs Rajasthan Royals) ରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ । ଶିଖର ଧାୱନଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୪ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୨ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା । ମ୍ୟାଚକୁ ୫ ରନରେ ହାରି ଯାଇଥିଲା । ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସର ଅଧିନାୟକ ଶିଖର ଧାୱନ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ୮୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ଶିଖର ଧାୱନ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳି ଫେରିଥିଲେ । ଶିଖର ଧାୱନ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଦାନ ପାଇଲେ, ସେ ୧୫ ରନ୍‌ର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରରେ ଖେଳୁଥିଲେ । ପରେ ଶିଖର ଧାୱନ ୮୬ ରନ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ଏଥିସହିତ ଆର୍ ଅଶ୍ୱିନ ୪ ଓଭରରେ ୨୫ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।