Virat Kohli On Yashasvi Jaiswal: ଯଶସ୍ୱୀଙ୍କ ତୂଫାନୀ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେନି ବିରାଟ କୋହଲ; କହିଦେଲେ ଏହି ବଡ଼ କଥା

IPL 2023: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଓପନର୍ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୌସୱାଲ (Yashasvi Jaiswal) ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ ରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ଜୌସୱାଲ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ୧୩ ବଲରେ ନିଜର ୫୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଏହା ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ (Fastest Fifty) ଅଟେ । ଯଶସ୍ୱୀ ଜୌସୱାଲ ନିଜର ଏହି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ଇନିଂସରେ ୫ଟି ଚୌକା ଓ ୩ ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ ।

କୋହଲି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଷ୍ଟୋରି

ମ୍ୟାଚକୁ ଉପଭୋଗ କରି ବିରାଟ କୋହଲି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ । ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଷ୍ଟୋରିରେ କହିଛନ୍ତି- ୱୋ, ଏହା ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବ୍ୟାଟିଂ ଯାହା ମୁଁ ଗତ କିଛି ଥର ଦେଖିଛି, କି ପ୍ରତିଭା…

Star Sports brand ambassador watching match on Jio Cinema. Because Yashasvi Jaiswal deserves to be viewed in 4K pic.twitter.com/xAlnNMkCZ6

— Sagar (@sagarcasm) May 11, 2023