IPL 2023: ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ରଚିଲେ ଇତିହାସ, ବ୍ରାଭୋଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଆଇପିଏଲର ହେଲେ ନମ୍ବର -1 ବୋଲର

IPL 2023: Yuzvendra Chahal, ଆଇପିଏଲରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (Rajasthan Royals) ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ସ୍ପିନର ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି । ଗୁରୁବାର ଦିନ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (Kolkata Knight Riders) ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ଚହଲ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେବା ମାତ୍ରେ ଆଇପିଏଲର ନମ୍ବର-1 ବୋଲର (Most wickets in IPL) ହୋଇଯାଇଥିଲେ । ସେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଭେଟେରାନ୍ ବୋଲର ଡୱେନ ବ୍ରାଭୋଙ୍କ (Dwayne Bravo) ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି । ଯିଏ ୧୬୧ ମ୍ୟାଚରେ ୧୮୩ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପରେ ଚହଲ ନିଜର ୧୮୪ ୱିକେଟ୍ ଅତିକ୍ରମ କରି ନମ୍ବର ୱାନ ବୋଲର ହୋଇଥିଲେ । ସେ ୧୪୩ ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଏହି ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ।

ନୀତୀଶ ରାଣା ୱିକେଟ୍ ନେବା ମାତ୍ରେ ରଚିଥିଲେ ଇତିହାସ

ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲର ଓ ସ୍ପିନ୍ ଯାଦୁଗର ଚହଲ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ ର ୫୬ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି । ଚାହଲ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସାୱାଇ ମାନସିଂହ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ରାଭୋଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ସମାନ କରିଥିଲେ । କେକେଆର ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଚାହଲ କେକେଆର ଅଧିନାୟକ ନୀତୀଶ ରାଣାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ବ୍ରାଭୋଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ । ଚାହଲ ହାରାହାରି ୨୧.୫୯ ଓ ୨.୫୫ ଇକୋନମିରେ ବୋଲିଂ କରି ଏହି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି ।

Milestone - Yuzvendra Chahal becomes the leading wicket-taker in IPL #TATAIPL | @yuzi_chahal pic.twitter.com/d70pnuq6Wi

