ICC ODI Rankings: ଦିନିକିଆ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଝଟକା, ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପାକିସ୍ତାନ, ଦେଖନ୍ତୁ କିଏ ରହିଛି ନମ୍ବର ୱାନ?

ICC ODI Rankings: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାର୍ଷିକ ଦିନିକିଆ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି । ୧୧୮ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦଳ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାବେଳେ, ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ (Pakistan Cricket Team) ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ (Team India) ପଛରେ ପକାଇ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ (ICC Men's ODI Rankings) ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦଳ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

ତୃତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ଖସି ଆସିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ଥିବା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୃତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ଖସି ଆସିଛି । ନିକଟରେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜକୁ ୪-୨ ରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା । ଯାହା ତାଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଦିନିକିଆ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଛି । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏକ ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ଦିନିକିଆ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇଛି ।

