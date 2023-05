IPL 2023: ଦିଲ୍ଲୀକୁ ହରାଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟିମ୍ ଭାବେ ପ୍ଲେ ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଚେନ୍ନାଇ; ଏହି ଦଳ ସହିତ ଖେଳିବ ଯୋଗ୍ୟତା ମ୍ୟାଚ୍

IPL 2023 Points Table CSK: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ୭ଦ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (Chennai Super Kings) ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଳ ହୋଇଛି । ଏହାପୂର୍ବରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (Gujarat Titans) ପ୍ଲେ ଅଫରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରାୟ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି । ବାସ୍ତବରେ, ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ଙ୍କୁ (Lucknow Super Giants) ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଏକ ବୃହତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ । ସେତେବେଳେ ଯାଇ କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦୁଇ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ । ଯଦି ଏହା ଘଟେ, ତେବେ ପ୍ରଥମ ଯୋଗ୍ୟତା ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ଓ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସକୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (Kolkata Knight Riders) ବିପକ୍ଷରେ ଅତି କମରେ ୯୭ ରନରେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ ।

ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ କି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ?

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୧୫ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି । ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜିଆଣ୍ଟସ୍ ଦଳ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଏହା ତୃତୀୟ ଦଳ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ୧୩ ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେ ଅଫରେ ଏହି ଦଳର ପ୍ରବେଶ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମ୍ୟାଚର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ ।

