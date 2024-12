Brazil Road Accident: ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୨୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ

Major road accident in Brazil: ଶନିବାର ଦିନ ବ୍ରାଜିଲରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୨୨ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମିନାସ୍ ଜେରାଇସ୍ ରାଜ୍ୟର ଏକ ରାଜପଥରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଦଳ ଏବଂ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମିନାସ୍ ଜେରାଇସ୍ ରାଜ୍ୟ ବ୍ରାଜିଲର ଦକ୍ଷିଣ-ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୧୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଟିଓଫିଲୋ ଓଟୋନି ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମର ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବସ୍ ସାଓ ପାଉଲୋରୁ ଯାଉଥିଲା।

ବସ୍‌ରେ ସମୁଦାୟ ୪୫ ଜଣ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ପରେ ଏହା ପଛରେ ଚାଲୁଥିବା କାର ମଧ୍ୟ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାରରେ ତିନି ଜଣ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଯିଏ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ପୋଲିସର ସୂଚନାନୁସାରେ ବସ୍‌ର ଟାୟାର ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଟାୟାର ଫାଟିଯିବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରକ ସହିତ ବସ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କା ହୋଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ୨୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କାରରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ତିନିଜଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛନ୍ତି।

A crash between a passenger bus and a truck killed 22 people on a highway in Minas Gerais, a state in southeastern Brazil.

A packed bus with 45 passengers blew a tire, causing the driver to lose control and collide with an oncoming truck carrying tiles. The bus burst into… pic.twitter.com/g3hPszBfpD

