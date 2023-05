LSG vs MI: ରୋମାଞ୍ଚକ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ପରାସ୍ତ କଲା ଲକ୍ଷ୍ନୌ; ମ୍ୟାଚ୍ ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ମୋହସିନ୍ ଖାନ୍

LSG vs MI Full Match Highlights: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଓଭରରେ ୧୧ ରନ୍ ସ୍କୋରର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଓ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ କ୍ରିଜରେ ଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ମୋହସିନ୍ ଖାନ୍ ୧୧ ରନ୍ ବଞ୍ଚାଇ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ବିଜୟୀ କରାଇ ଥିଲେ ।