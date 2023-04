IPL 2023: KKRର ପରାଜୟ ପରେ ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ, ପରାଜୟ ପାଇଁ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କଲେ ଦାୟୀ!

KKR vs DC Match, IPL 2023: ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (Kolkata Knight Riders vs Delhi Capitals) ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ବା ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ (IPL 2023) ର ୨୮ ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ (KKR vs DC Match) ରେ ବୋଲରଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଅଧିନାୟକ ଡେଭିଡ ୱାର୍ଣ୍ଣର (David Warner) ଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତକ ସହାୟତାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (Delhi Capitals) କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (Kolkata Knight Riders) କୁ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ସିଜିନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ବା କେକେଆର (KKR) ର ପରାଜୟ ପରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ନୀତିଶ ରାଣା (Nitish Rana) ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (Delhi Capitals) ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ ରାଇଡର୍ସ ଅଧିନାୟକ (KKR Captain) ନୀତିଶ ରାଣା (Nitish Rana) ନିଜକୁ ଭିଲେନ୍ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ନୀତିଶ ରାଣା (Nitish Rana) କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ୱିକେଟ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଥିଲା । ଆମେ ଅଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାରି ନଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ୧୫-୨୦ ରନ୍ ପଛରେ ରହିଥିଲୁ । ମୁଁ ପରାଜୟ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରୁଛି, ଆଜି ମୋତେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା । ଆମକୁ ଏକ ଦଳ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ । ଯଦିଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ମ୍ୟାଚରେ ଭଲ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛୁ, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଭଲ କରିପାରିବା ।"

ଏଠାରେ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ (KKR vs DC Match) ରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କେକେଆର୍ (KKR) ପାୱାର୍ ପ୍ଲେରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା । କେକେଆର୍ (KKR) ର ଆଇପିଏଲର ଚଳିତ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ୬ ଓଭରରେ ଦଳର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ଥିଲା, ଦଳ ୩୩ ରନରେ ୩ ୱିକେଟ ହରାଇ ପାୱାର୍ ପ୍ଲେ ଶେଷ କରିଥିଲା ​। ଜେସନ ରୟଙ୍କ ୩୯ ବଲରେ ୪୩ ରନ ଓ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲଙ୍କ ୩୧ ବଲରେ ଅପରାଜିତ ୩୮ ରନ କେକେଆରକୁ ମ୍ୟାଚରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଥିଲେ । ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍କୋରକୁ ୧୨୭ ରନରେ ଆଣିଥିଲେ । ୧୨୮ ରନର ପିଛା କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । କ୍ୟାପଟେନ ଡେଭିଡ ୱାର୍ନର ୪୧ ବଲରେ ୫୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ । ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶେଷ ଓଭରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପରେ ଡେଭିଡ ୱାର୍ନର କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଶେଷରେ ଆମେ ହାରିବା ଧାରାକୁ ସମାପ୍ତ କଲୁ । ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ଖୋଜୁଛୁ । ଆମେ ବୋଲିଂ ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ଗର୍ବିତ । ପାୱାରପ୍ଲେରେ ୱିକେଟ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲୁ । ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲୁ । ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ବହୁତ ସଚ୍ଚୋଟ । ଆମେ ସୁଧାର କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ । ଆମେ ଏଥିରେ ଆମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ।"