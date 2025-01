Buldhana: ହଠାତ୍ ଚନ୍ଦା ହେବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଅନେକ ଗାଁର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତଦନ୍ତ

Buldhana News: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବୁଲଡାନା ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଏକ ଅଜବ ସମସ୍ୟା ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିଛି ଦିନ ଧରି କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏବଂ ଚନ୍ଦାପଣ ଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ୟା ଏତେ ବଢିଯାଇଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇ ଡର୍ଜନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଚନ୍ଦା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।

ବୁଲଡାଣା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ଗାଁର ଲୋକମାନେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ହଠାତ୍ କେଶ ଝଡିବା ଏବଂ ଚନ୍ଦାପଣ ହେବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଜଳ ଉତ୍ସର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।

ଶେଗାଓଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଦୀପାଲି ବାହେକର ଏଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦଳ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗ୍ରାମରେ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲା ପରିଷଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଶେଗାଓଁ ତାଲୁକର କଲୱାଡ, ବଣ୍ଡଗାଓଁ ଏବଂ ହିଙ୍ଗନା ଗାଁର ୩୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କେଶ ଝଡ଼ିବା ଏବଂ ଚନ୍ଦାପଣ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

Residents of several villages in Maharashtra's Buldhana district have reported an unusual outbreak of sudden hair loss, with some individuals experiencing baldness within days. The alarming situation has prompted health authorities to investigate potential contamination in… pic.twitter.com/Gqhpd3FGZ8

— Afternoon Voice (@Afternoon_Voice) January 8, 2025