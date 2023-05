SRH vs RCB: କ୍ଳାସନଙ୍କ ଉପରେ ଭାରୀ ପଡ଼ିଲେ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲି; ଚାରିବର୍ଷ ପରେ ଆଇପିଏଲରେ ଶତକ ଲଗାଇଲେ ବିରାଟ

IPL 2023: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୩ ର ୬୫ ତମ ମ୍ୟାଚରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚରେ ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନଙ୍କ (Heinrich Klaasen) ଶତକ ବଳରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୮୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା । ଏହାର ଜବାବରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ (Virat Kohli) ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ଓ ଫାଫଙ୍କ (Faf du Plessis) ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଯୋଗୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୫ଟି ବଲ ବାକିଥାଇ ଜିତି ନେଇଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଦଳ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛି ।

କୋହଲିଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ ପାଇଁ ଜିତିଲା ବାଙ୍ଗାଲୋର

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦେଇଥିବା ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛାକରି କ୍ୟାପଟେନ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍ ଓ ବିରାଟ କୋହଲି ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶତକୀୟ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା । ଏହା ପରେ କୋହଲି ୬୩ ବଲରେ ୧୦୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । କୋହଲି ୧୨ ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ କରିଥିଲେ । ଏହା ପରେ ଡୁ ପ୍ଲେସିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆଉଟ ହୋଇ ପ୍ୟାଭିଲିୟନକୁ ଫେରିଥିଲେ । ସେ ୪୭ ବଲରେ ୭୧ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ । ଡୁପ୍ଲେସିସ୍ ୭ଟି ଚୌକା ଓ ୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ । ଶେଷରେ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ସୱେଲ ୫ ରନ୍ ଏବଂ ବ୍ରେସୱେଲ ୪ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ ।

A magnificent CENTURY by Virat Kohli

Take a bow, King Kohli!

His SIXTH century in the IPL.#TATAIPL #SRHvRCB pic.twitter.com/gd39A6tp5d

— IndianPremierLeague (@IPL) May 18, 2023