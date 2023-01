IND vs NZ 1st T20: ମ୍ୟାଚ ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ରାବିଡ଼ ନୁହେଁ, ଏହି ପୂର୍ବତନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଠାରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ନେଲେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

IND vs NZ 1st T20: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ (Team India) ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ (New Zealand) ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜର (T20 Series) ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ (First T20) ଆଜି ରାଞ୍ଚିରେ (Ranchi) ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ (Virat Kohli) ପରି ଭେଟେରାନ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଧିନାୟକ (Captain) ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ (Hardik Pandya) ନେତୃତ୍ୱକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର (Indian Cricket Team) ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ (Former Captain) ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆମେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ (Mahendra Singh Dhoni) ବିଷୟରେ କହୁଛୁ। ରାଞ୍ଚି (Ranchi) ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ (Mahendra Singh Dhoni) ଘର। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଧୋନି ରାଞ୍ଚି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଧୋନି ଭାରତୀୟ ଦଳ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଛଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଧୋନୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପରେ ପୁରା ଟିମ ସହିତ ସପୋର୍ଟିଂ ଷ୍ଟାଫ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ।

ବିସିସିଆଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟର ଭିଡିଓ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ କ୍ୟାପଟେନ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ବାକି ଦଳ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନିଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଏବଂ ଇଶାନ କିଶନ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ମଜା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଇଶାନ କିଶନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଉପନ୍ୟାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ​​| ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧୋନିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ ଜଣକ ପରେ ଜଣେ ଆସିଥିଲେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ଧୋନିଙ୍କ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜକୁ କ୍ଲିନ ସ୍ୱିପ କରିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଉତ୍ସାହ ଏବେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଧୋନିଙ୍କ ସହ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳିମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଧୋନି ଜଣେ ମହାନ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବାରେ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଠାରେ କହି ରଖୁ କି ଟି-୨୦ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆଇସିସି ମାନ୍ୟତାରେ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଦିନିକିଆ ସିରିଜକୁ କ୍ଲିନ ସୁଇପ କରିବା ପରେ ସେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦିନିକିଆ ମାନ୍ୟତା ତାଲିକାରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚର ଏହି ସିରିଜ୍ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଏକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ। ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଯୁବ ଦଳ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି।

