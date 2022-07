Neeraj Chopra: ଆରମ୍ଭ ଖରାପ କିନ୍ତୁ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ, ପିଏମ ମୋଦି ଦେଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ

Neeraj Chopra News: ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପଦକ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ଆଥଲେଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ନୀରଜଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ନିରାଶାଜନକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ସେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ।

Neeraj Chopra wins silver medal: ବିଶ୍ୱ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ (World Athletics Championship) 2003 ପରଠାରୁ ଭାରତ ପଦକ ପାଇ ନଥିଲା ଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ନୀରଜ ଚୋପ୍ରା (Neeraj Chopra) ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ (Javelin Throw) ରୌପ୍ୟ ପଦକ (Silver medal) ଜିତି ଏହି ମରୁଡ଼ି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମାପ୍ତ କରିଥିଲେ । ନୀରଜ ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କିଛି ବିଶେଷ ନଥିଲା । ତୃତୀୟ ପ୍ରୟାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନୀରଜ କୌଣସି ପଦକ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇ ନ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରୟାସରେ ସେ ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରି ଥିଲେ ।

It was extremely a tense moment till this throw from @Neeraj_chopra1 !!#NeerajChopra is a true Champion who delivers the best shots when it desperately matters like all greatest Champions do in biggest platforms, Olympics & World Championships ! pic.twitter.com/3OUGJqy9Qy

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) July 24, 2022