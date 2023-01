Rishabh Pant: କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଋଷଭ ପନ୍ତ, ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ

Rishabh Pant Update: ଭାରତର ୱିକେଟ୍ କିପର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଋଷଭ ପନ୍ତ ତାଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିଜ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି । ଦୁର୍ଘଟଣାର ୧୭ ଦିନ ପରେ ପନ୍ତ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏଥିସହ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିବାରୁ ସେ ବିସିସିଆଇକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ୩୦ ଡିସେମ୍ବରରେ ପନ୍ତଙ୍କ କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ​​। ସେ କାର ଚଳାଇ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ-ଦେହରାଡୁନ୍ ରାଜପଥର ଡିଭାଇଡର୍ ପିଟି ହୋଇ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ।

କାର ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପନ୍ତଙ୍କୁ ଡେହରାଡୁନର ମ୍ୟାକ୍ସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ପିଠି, ଗୋଡ ଓ ଲିଗାମେଣ୍ଟରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା । କିଛି ସମୟ ଡେହରାଦୁନରେ ରହିବା ପରେ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ବିମାନରେ ସ୍ତାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା । ମୁମ୍ବାଇର କୋକିଲାବେନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପନ୍ତଙ୍କ ଲିଗାମେଣ୍ଟ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ବିସିସିଆଇ ନିଜେ ପନ୍ତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିଥିଲା ।

I am humbled and grateful for all the support and good wishes. I am glad to let you know that my surgery was a success. The road to recovery has begun and I am ready for the challenges ahead.

Thank you to the @BCCI , @JayShah & government authorities for their incredible support.

— Rishabh Pant (@RishabhPant17) January 16, 2023