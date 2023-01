IND vs NZ 1st ODI: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି ଅଧିନାୟକ Rohit Sharma, ଏହି କଥାକୁ ନେଇ ରାଗିପାଚି ଲାଲ ହେଲେ ହିଟମ୍ୟାନ୍

India vs New Zealand 1st OD: ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ (Indian Crickete Team) ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs NZ 1st ODI) ୧୨ ରନରେ ଜିତିଛି । ଗତକାଲି (ବୁଧବାର) ଅର୍ଥାତ ଜାନୁଆରୀ ୧୮ରେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ (India vs New Zealand ODI Series) ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଛି । କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ (Indian Captain) ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏଭଳି ବିଜୟରେ ଆଦୌ ଖୁସି ନୁହଁନ୍ତି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Team India) ର ବିଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି । ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ରାତିରେ ବୋଲିଂ କରିବା ସମୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ବୋଲି କରିଛନ୍ତି ।

ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ (IND vs NZ 1st ODI) ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ (Indian Captain) ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ଓ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ବଲ୍ ଆସୁଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ମାଇକେଲ୍ ବ୍ରେସୱେଲଙ୍କ କ୍ଲିନ୍ ବଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ । ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିଥାଉ, ତେବେ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ ରହିବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ହାତରୁ ବଲ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଖସି ନଥିବ । ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଏହା ଘଟିଛି । ମୁଁ ଟସ୍‌ରେ କହିଥିଲି ଯେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି । ମୁଁ ଆଶା କରିଥିବା ପରିସ୍ଥିତି ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟେ ।"

ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା (Rohit Sharma) ଆଗକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଶୁଭମାନ ଗିଲ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ସେ ଯେଉଁ ଫର୍ମର ଥିଲେ, ଆମେ ତାହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସିରିଜରେ ସମର୍ଥନ କରିଛୁ । ଫ୍ରି-ଫ୍ଲାଇଙ୍ଗ୍ ବ୍ୟାଟର୍ ଓ ଏହା ଦେଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର । ସିରାଜ ନା କେବଳ ଏହି ଖେଳରେ ନୁହେଁ ରେଡ-ବଲ, ଟି-20 ଫର୍ମାଟରେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ODI ରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି । ସେ ବଲ୍ ସହିତ କ’ଣ କରନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ । ସେ ଯାହା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ଉପରେ ସେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି । ଏହା କିପରି ହେବା ଉଚିତ୍ ।"

ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ

ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମାନ ଗିଲ, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ବିରାଟ କୋହଲି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, କେ.ଏସ୍ ଭାରତ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଉପ-ଅଧିନାୟକ), ରଜତ ପାଟିଦାର, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ଶାର୍ଦୁଲ ଠାକୁର, ୟୁଜଭେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଉମ୍ରାନ ମଲିକ୍ ।