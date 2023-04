Who is richest cricketer in india: କୋଟିପତି ତାଲିକାରେ ଧୋନି ଓ ସଚିନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବେ ଏହି ଖେଳାଳି

Who is richest cricketer in india: ଆଦିତ୍ୟ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ବିରଲା ର ଫାଉଣ୍ତର ବିକ୍ରମ ବିର୍ଲା ଙ୍କ ପୁଅ କୁମାର ମଙ୍ଗଳମ୍ ବିର୍ଲା ଅଟନ୍ତି । ଯିଏ ଏହି ଇଣ୍ତଷ୍ଟ୍ରିରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପଦରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ୧୯୮୯ ରେ ନିରଜା ବିର୍ଲାଙ୍କୁ ସେ ବିବାହ କରିଥିଲେ , ଯାହାଙ୍କ ତିନୋଟି ପିଲା ଅନନ୍ୟା, ଆର୍ୟମାନ, ଓ ଆର୍ୟମାନ୍ ବିକ୍ରମ ଅଟନ୍ତି ।