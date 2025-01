'ହିନ୍ଦୀ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ନୁହେଁ', ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନଙ୍କ ବୟାନକୁ ତେଜିଲା ବିବାଦ

Ravichandran Ashwin On Hindi Language: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଫ୍ ସ୍ପିନର ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ଅଶ୍ୱିନ ବର୍ଡର-ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ମଝିରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଅଲବିଦା କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅଶ୍ୱିନ ଏବେ ଆଉ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଅଶ୍ୱିନ ଏକ କଲେଜର ସ୍ନାତକ ସମାରୋହରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୀ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ନୁହେଁ।

ଅଶ୍ୱିନ ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଠାରେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାରକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇଆସିଛି। ସମାରୋହ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ହିନ୍ଦୀ ବିଷୟରେ ଏହା କହିଥିଲେ। ଅଶ୍ୱିନ ଏସବୁ ତାମିଲ ଭାଷାରେ କହିଥିଲେ।

ସମାରୋହ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଶ୍ୱିନ ପଚାରିଲେ, "ଏଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ ବୁଝନ୍ତି, ଦୟାକରି ହଁ କୁହନ୍ତୁ।" ଏହା ଶୁଣି ପିଲାମାନେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଏହା ପରେ ଅଶ୍ୱିନ କହିଲେ, "ଯେଉଁମାନେ ତାମିଲ ବୁଝନ୍ତି, ସେମାନେ ଜୋରରେ ହଁ କହିବା ଉଚିତ।" ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ। ଏହା ପରେ ଅଶ୍ୱିନ କହିଲେ, "ଠିକ୍ ଅଛି, ହିନ୍ଦୀ?" ଏହାପରେ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିନଥିଲା। ତା’ପରେ ଅଶ୍ୱିନ କହିଲେ, "ହିନ୍ଦୀ ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଭାଷା ନୁହେଁ, ଏହା ସରକାରୀ ଭାଷା।"

Tamil Nadu: Former off spinner Ravichandran Ashwin says, "...I thought I'd say it all. It's (Hindi) not our national language; It's an official language. Okay, anyway"

(09/01/2025) pic.twitter.com/bR47icWZEU

— IANS (@ians_india) January 10, 2025