Naveen Patnaik: ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ କ୍ଲିନଚିଟ, ଉତ୍ତରାଧିକାରୀକୁ ନେଇ ଏପରି କହିଲେ ନବୀନ

Naveen Patnaik: ଭୁବନେଶ୍ୱର: ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲଜ୍ଜା ଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମଙ୍ଗୁଆଳ ତଥା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ ସେ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ଏକ ରକମର ପୂର୍ଣ୍ଣଛେଦ ପକାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦୁଇ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥାକୁ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇ କହିଛନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟବାସୀ ବାଛିବେ। ରାଜନୀତିରେ ହାରଜିତ ଲାଗି ରୁହେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ।

#WATCH | Bhubaneswar: Outgoing Odisha CM Naveen Patnaik says, "...I have always clearly said that when they asked me about my successor, I have said clearly that it is not Mr Pandian. I repeat it again that the people of Odisha will decide my successor."

