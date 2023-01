Sukesh Chandrashekar: ଜ୍ୟାକଲିନଙ୍କ ବିନା ଜେଲରେ ଠକ ସୁକେଶକୁ ଲାଗୁଛି ଡର, କୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିଲା ଏଭଳି ୨ଟି ଦାବି

Delhi court allows TV, Ludo for Sukesh in Jail: ମହାଠକ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରର ମନିଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲା। ୨୦୦ କୋଟି ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଠକ ସୁକେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶେଖର ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଜେଲ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖୁ ନଥିବା ସହ ଭୟଭିତ କରାଉଥିବା ନେଇ ସୁକେଶ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲା । ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ସୁକେଶକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ସେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଇଥିଲେ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ । ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ ଜେଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଖରାପ ଓ ଅଶ୍ଲୀଳ ବ୍ୟବହାର ନ ହୁଏ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଭିତ ନ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ସମୟରେ,ସୁକେଶଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ଓକିଲ ଅନନ୍ତ ମଲିକ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ସହ ଲୁଡୋ , ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଖେଳିବା ଏବଂ ଜେଲରେ ଏକ ଟିଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ କୋର୍ଟଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ଏହା ଉପରେ କୋର୍ଟ ସୁକେଶଙ୍କୁ ଟିଭି ଦେଖିବା ଏବଂ ଜେଲରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଏବଂ ଲୁଡୋ ଖେଳିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ।