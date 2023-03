Weird News: ମାଆକୁ ୨୩-ଝିଅକୁ ୧୫, ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସଭିଏଁ

23 Year Old Mother Has Daughter of 15: ଆପଣ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ କଥା ଶୁଣି ଥିବେ ନିଶ୍ଚୟେ । କିନ୍ତୁ ଏ କଥା କେବେ ଶୁଣିନ ଥିବେ ଯେ,ଜଣେ ୮ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମାଆ ହୋଇଥିବେ । ଆମେ ଆଜି ଏପରି ଏକ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଯାଇଛୁ । ଯାହା ଆପଣ ବୋଧେ କେବେ ଶୁଣିନ ଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ ୨୩ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ଅଛି । ଗୋଟିଏ ଝିଅର ବୟସ ୧୫ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଝିଅର ବୟସ ୧୩ ବର୍ଷ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି (23 Year Old Mother Has Daughter of 15)। ତେବେ, ମହିଳା ଜଣକ ପ୍ରଥମେ ୮ ବର୍ଷରେ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଡେଲି ଷ୍ଟାରର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୩ ବର୍ଷିୟ ତସିଆ ଟେଲର(Tasia Taylor) ଆମେରିକାର ଆରକାନସାନ୍ସର ବାସିନ୍ଦା । ସେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଡ୍ରେଉ ଓ ଦୁଇ ସନ୍ତାନ ସହ ଆମେରିକାରେ ରୁହନ୍ତି । ବଡ ଝିଅର ବୟସ ୧୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାନ ଝିଅର ବୟସ ୧୩ ବର୍ଷ। ପରିବାର ଖୁବ୍ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମାଆ-ଝିଅଙ୍କ ବୟସକୁ ଦେଖି ଅନେକ ଲୋକେ ଦ୍ବନ୍ଦରେ ପଡନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରିବାର ଲୋକେ କୁଆଡେ ଯାଆନ୍ତି । ଲୋକେ ଏହି ପରିବାରକୁ ଦେଖି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି । ଅନେକ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ଯେ,ତସିଆ କଣ ୮ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମଦେଇଥିଲେ କି?

ତସିଆ ଟେଲର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଦୁଇ ଝିଅର ମାଆ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଜବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି । ଯଦିଓ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପରିବାରରେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି । ତେବେ,ପ୍ରକୃତ କଥା ହଉଛି, ତସିଆ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ନିଜ ସାନ ଝିଅ ରୋରିକୁ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ , ତା ବୟସ ଥିଲା ୧୨ । ତେବେ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ କୁନି ଝିଅ ତାଙ୍କ ସହ କିପରି ରହିବ ସେନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦରେ ପଡିଥିଲେ ଉଭୟ ସ୍ବାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ । ପରେ ସେହିବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୨ ଜୁଲାଇରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ୧୫ ବର୍ଷିୟ ଝିଅ ତାମିରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଳେଇ ନେଇଥିଲେ। ସେ ତାମିରଙ୍କୁ ଆଇନଗତ ହେପାଜତରେ ନିଜ ପରିବାରରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି । ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବେ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ତସିଆ ଦୁଇ ସନ୍ତାନର ମାଆ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି।

ଛୋଟ ପରିବାର, ସୁଖୀ ପରିବାର । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପରପ୍ପର ସହ ଖୁସିର ଅଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବାର ବିଷୟରେ ଜାଣି ନଥିବା ଲୋକେ ସବୁବେଳେ ମାଆ-ଝିଅଙ୍କ ବୟସ ତାରତମ୍ୟକୁ ନେଇ ଟିକେ ଅଜବ ମନେ କରନ୍ତି । କାହିଁକିନା ଉଭୟ ମାଆ-ଝିଅ ବଡ ଓ ସାନ ଭଉଣୀ ପରି ଦେଖାଯାଆନ୍ତି।