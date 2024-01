Superstitions: ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ାଇ ଜନ୍ମ କଲା ପୁଅକୁ ମାରିଦେଲା ମାଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡିଓ..

Superstitions: ହରିଦ୍ୱାରରୁ ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନିଜର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ପୁତ୍ରକୁ ହରକପୁରିରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ବୁଡ଼ାଇ ମାରି ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏହା ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୁଅର ବ୍ଲଡ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ତା’ର ପରିବାର ଗଙ୍ଗା ବୁଡ଼ କରାଉଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁର ମୃତଦେହକୁ ସେମାନଙ୍କ ହେପାଜତରେ ନେଇଛି।

ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏକ ପରିବାର ନିଜର ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପିଲା ସହିତ ହରିଦ୍ୱାରର ହରକକୁ ଆସିଲେ | ଶିଶୁର ମା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ପିଲାଟିକୁ ହରକି ପୌରିର ବ୍ରହ୍ମା କୁଣ୍ଡଙ୍କ ନିକଟକୁ ନେଇଯାଇ ବୁଡ଼ାଇଥିଲେ। ଭିଡିଓରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ସେ ପିଲାଟିର ମାଆ ତାକୁ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲେ। ନିକଟସ୍ଥ ଲୋକମାନେ ଏହା ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଏଥିଲେ। ପିଲାଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ବାହାରକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ନଗର ପୋଲିସଷ୍ଟେସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଭବନା କୈଂଥୋଲା, ହରକି ପୌରିର ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସଞ୍ଜୀବ ଚୌହାନ ପୁରା ଫୋର୍ସ ସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

People have been blinded by superstitions...

In the hope of a miracle, a 7-year-old boy, suffering from blood cancer was dipped in the Ganga river at Harki Pauri in Haridwar, until his death, by his parents and aunt.

Pilgrims objected to the rituals and police rushed the… pic.twitter.com/aMu5SGma2h

