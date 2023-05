Sambalpur News: ବାଃ...ବାଃ ରେ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା! ପୋଲିସ୍ ବାବୁ ଚା' ପିଇବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ

Sambalpur News In Odia: ପୋଲିସ ବାବୁ ଚା' ପିଉଥିବା(drinking tea) ବେଳେ ଚକମା ଦେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ (Accused ran away from custody) । ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାକଟିଦେଉଳ ଥାନା ଗୋଧିଢିପ ଛକ ନିକଟରେ (Sambalpur Naktideul Police Station)। ପୋଲିସ୍‌ ଚା ପିଉଥିବା ବେଳେ ଚକମା ଦେଇ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ପଢନ୍ତୁ ଏହି ପୂରା ରିପୋର୍ଟ।...