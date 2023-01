Air India: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଲା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, କାରନାମା ଶୁଣିଲେ ଉଡିଯିବ ହୋସ

Stone found in Air India Meal: ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ବିମାନସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଜଣେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ପଥର ମିଳିବାକୁ ନେଇ ପୁନର୍ବାର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ସର୍ବପ୍ରିୟା ସାଙ୍ଗୱାନ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କର୍ତ୍ତପକ୍ଷଙ୍କୁ ଟ୍ୱିଟ କରି ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଦୁଇଟି ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଫଟୋ ସେୟାର କରି ଖାଦ୍ୟରୁ ମିଳିଥିବା ପଥର ଖଣ୍ଡକୁ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ୨୧୫ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଥିଲା।

ଏହି ଫଟୋ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିବା ସହ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ମହିଳା ଯାତ୍ରୀ ଜଣଙ୍କ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, ପଥରମୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋତେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ପକ୍ଷରୁ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟରେ ପଥର ମିଳିଛି। ବିମାନ ଚାଳକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଛି। ଏପରି ଅବହେଳା ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।

ଏହି ଟ୍ୱିଟ୍ ଅନେକ ଟ୍ୱିଟର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ କ୍ରୋଧିତ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଟାଟା ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ସଂସ୍ଥାକୁ ଚରମ ଅବହେଳା ପାଇଁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ସେବାକୁ ନେଇ ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, ''ପ୍ରିୟ @ଟାଟା କମ୍ପାନୀ: JRD ଟାଟା ଥରେ ବିମାନ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ମାନକ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସରକାର ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ #AirIndia ସଂସ୍ଥାକୁ ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ମାଲିକାନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଛ। ହେଲେ ସେଠାରେ କୌଣସି କର୍ପୋରେଟ୍ ତଦାରଖ ହେଉନାହିଁ? ଆପଣ କିପରି #PeeGate ପରିଚାଳନା କରିବେ? ଆଉ ଏବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି।

You don’t need resources and money to ensure stone-free food Air India (@airindiain). This is what I received in my food served in the flight AI 215 today. Crew member Ms. Jadon was informed.

This kind of negligence is unacceptable. #airIndia pic.twitter.com/L3lGxgrVbz

— Sarvapriya Sangwan (@DrSarvapriya) January 8, 2023