Asteroid: ପୃଥିବୀ ଆଡକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିର ମାଡି ଆସୁଛି ଉଲକାପିଣ୍ଡ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ?

Asteroid 2022 RM4: ଏକ ବିଶାଳ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ନାସା ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର ଲମ୍ବ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ କୋଠା ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ସହିତ ସମାନ । ନାସା ଏହାକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିପଜ୍ଜନକ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି । ଏହି ଉଲକାପିଣ୍ଡର ନାମ ହେଉଛି ୨୦୨୨ଆରଏମ୪ । ଏହା ୧ ନଭେମ୍ବରରେ ପୃଥିବୀ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବ । ନାସାର ସେଣ୍ଟର ଫର ଆର୍ଥ ଅବଜେକ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଉଲକାପିଣ୍ଡର ଆନୁମାନିକ ବ୍ୟାସ ୩୩୦ ରୁ ୭୪୦ ମିଟର କିମ୍ବା ଏହା ୨୪୦୦ ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ।

ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀ-ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକୃତ ଦୂରତା ଠାରୁ ଏହା ଛଅ ଗୁଣ ଅଧିକ ହେବ, ଯାହା ଅତି ନିକଟତର ନ ଲାଗିପାରେ । ସର୍ବଶେଷରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ହାରାହାରି ୨୩୮,୮୫୫ ମାଇଲ୍ / ୩୮୪,୪୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଟେ, ତେଣୁ ୨୦୨୨ଆରଏମ୪ ଏହାର ନିକଟତମ ସ୍ଥାନରେ ୧.୫ ମିଲିୟନ୍ ମାଇଲ୍ /୨.୪ ମିଲିୟନ୍ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିବ । କହିରଖୁଛୁ ଯେ ଉଲକାପିଣ୍ଡକୁ ଇଂରେଜୀରେ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଏଡ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଆଷ୍ଟ୍ରୋଏଡ ଏକ ଗ୍ରହ କିମ୍ବା ତାରାର ଏକ ଭଗ୍ନାସ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ସିଧା କକ୍ଷପଥରେ ଥାଆନ୍ତି ।

ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଷ୍ଟେରଏଡ୍ ୨୦୨୨ଆରଏମ୪ ୩୬୦-୮୦୯ ଗାର୍ଡ / ୩୩୦-୭୪୦ ମିଟର ପ୍ରସ୍ଥ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ଦୁନିଆର ଉଚ୍ଚତମ କୋଠା ପରି ଚଉଡା ହୋଇପାରେ । ଲାଇଭ ସାଇନ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ପ୍ରାୟ ୫୨,୫୦୦ ମିଲିମିଟର ବେଗରେ ଗତି କରିବ । ପୃଥିବୀର ୧୨୦ ନିୟୁତ ମାଇଲ ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ମହାକାଶ ବସ୍ତୁକୁ “ପୃଥିବୀ ନିକଟସ୍ଥ ବସ୍ତୁ” ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ।

No danger, but newly-discovered asteroid 2022 RM4 will pass less than 6 lunar distances on November 1. Possibly as wide as 740 meters, it will brighten to mag 14.3, well within reach of backyard telescopes. @unistellar

This is very close for an asteroid this size. #2022RM4 pic.twitter.com/Z8khblg3Gq

— Tony Dunn (@tony873004) October 5, 2022