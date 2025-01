ଅତୁଲ ସୁଭାଷ ମାମଲା: ଅଭିଯୁକ୍ତ ପତ୍ନୀ ନିକିତା ସିଙ୍ଗାନିଆଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ

Atul Subhash suicide case: ଏଆଇ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅତୁଲ ସୁଭାଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକିତା ସିଙ୍ଗାନିଆ, ତାଙ୍କ ମା ନିଶା ଏବଂ ଭାଇ ଜାମିନ ପାଇଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସିଟି ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ନିକିତା ସିଙ୍ଗାନିଆ, ନିଶା ସିଙ୍ଗାନିଆ ଏବଂ ଅନୁରାଗ ସିଙ୍ଗାନିଆଙ୍କୁ ଜାମିନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜାମିନ ମାଗିବା ପାଇଁ ସୁଭାଷଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନିକିତା ସିଙ୍ଗାନିଆ, ତାଙ୍କ ମାଆ ନିଶା ସିଙ୍ଗାନିଆ ଏବଂ ଭାଇ ଅନୁରାଗ ସିଙ୍ଗାନିଆ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଶେଶନ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏହି ଆବେଦନକୁ ଶୁଣାଣି କରିବାକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଶେଶନ କୋର୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଅତୁଲ ସୁଭାଷଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଡର କପି ଆସିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ। ଏହି ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଡିସେମ୍ବର ୧୯ ରେ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିକଟରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟର ଭ୍ୟାକେସନ୍ ବେଞ୍ଚଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସିଭିଲ କୋର୍ଟ ଆଜି ଏହାର ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ନିକିତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ FIR ରଦ୍ଦ କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ହାଇକୋର୍ଟରେ ୬ ଜାନୁଆରୀରେ ଶୁଣାଣି ହେବ।

କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୋଲିସ ୧୪ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୪ ରେ ଗୁରୁଗ୍ରାମରୁ ନିକିତା ସିଙ୍ଗାନିଆଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ଏବଂ ଭାଇ ଅନୁରାଗଙ୍କୁ ପ୍ରୟାଗରାଜରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହି ତିନିଜଣ ଅତୁଲ ସୁଭାଷଙ୍କୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।

#WATCH | Atul Subhash suicide case | Bengaluru Karnataka: Public Prosecutor Ponnanna says, "All the three, the wife, brother-in-law and mother-in-law had come before the Sessions Court for bail and now it's been allowed. We have yet to look into the order in detail. Once the… pic.twitter.com/wo2vbkRHcW

